Аудит Міноборони виявив на складах Командування медсил 30 тисяч турнікетів

Аудит Міністерства оборони України виявив у сховищі однієї з військових частин підпорядкування Команування медичних сил на Житомирщині майже 30 тисяч нових якісних медичних турнікетів SOF виробництва США.
Про це повідомили у Міноборони.
Зазначається, що ці турнікети отримано ще в квітні 2023 року, і тільки через шість місяців військова частина видала перші з них військовим – всього 458 одиниць.
"Після проведення аудиту відповідальні посадові особи почали видачу турнікетів, наразі майже третина - уже у військовослужбовців. Також ініційовано видачу іншого медичного майна (індивідуальні аптечки, рюкзаки для бойових медиків), що тривалий час зберігалися на складах у значній кількості", – розповіли у міністерстві.
Там також наголосили, що завданням внутрішнього аудиту Міноборони є запобігання зловживанням та неефективному використанню військового ресурсу.
"Завдання внутрішнього аудиту Міноборони – не просто виявляти випадки зловживань та реагувати на них, а й запобігати неефективному використанню військового ресурсу. Через ефективніше планування, посилену підзвітність, солідарність на усіх рівнях ухвалення рішень", – зазначили у Міноборони.
- У листопаді минулого року аудит Міноборони виявив порушення в одній із військових частин на майже 38,8 мільйонів гривень. Наймасштабніше із чотирьох порушень – безпідставне завищення вартості придбаних у 2022 році генераторів, що спричинило 37,1 мільйона гривень збитків.
- У військових частинах Київської, Житомирської, Хмельницької та Полтавської областей окремим військовослужбовцям безпідставно виплачували додаткову грошову винагороду. Загалом таких порушень встановили на загальну суму 186,6 мільйона гривень.
- У січні у межах позапланової перевірки на складах кількох військових частин на Сході країни виявили неякісні продукти після скарг військових. В ході перевірки виявилося, що продукти поставили невчасно, а їхня якість не відповідає нормам.