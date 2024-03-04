Аудит Міноборони виявив на складах Командування медсил 30 тисяч турнікетів

Американські турнікети зберігалися там майже рік.

Аудит Міністерства оборони України виявив у сховищі однієї з військових частин підпорядкування Команування медичних сил на Житомирщині майже 30 тисяч нових якісних медичних турнікетів SOF виробництва США.

Про це повідомили у Міноборони.

Зазначається, що ці турнікети отримано ще в квітні 2023 року, і тільки через шість місяців військова частина видала перші з них військовим – всього 458 одиниць.

"Після проведення аудиту відповідальні посадові особи почали видачу турнікетів, наразі майже третина - уже у військовослужбовців. Також ініційовано видачу іншого медичного майна (індивідуальні аптечки, рюкзаки для бойових медиків), що тривалий час зберігалися на складах у значній кількості", – розповіли у міністерстві.

Там також наголосили, що завданням внутрішнього аудиту Міноборони є запобігання зловживанням та неефективному використанню військового ресурсу.

"Завдання внутрішнього аудиту Міноборони – не просто виявляти випадки зловживань та реагувати на них, а й запобігати неефективному використанню військового ресурсу. Через ефективніше планування, посилену підзвітність, солідарність на усіх рівнях ухвалення рішень", – зазначили у Міноборони.