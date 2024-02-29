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Військові частини в чотирьох областях безпідставно нараховували "бойові" доплати

Загалом аудит Міноборони виявив таких порушень на понад 180 млн гривень. 

Військові частини в чотирьох областях безпідставно нараховували "бойові" доплати
Фото: Нацбанк

У військових частинах Київської, Житомирської, Хмельницької та Полтавської областей окремим військовослужбовцям безпідставно виплачували додаткову грошову винагороду. Цей факт виявили аудитори Міністерства оборони.

У повідомленні МО зазначили, що фактично низка військових перебувала в пунктах постійної дислокації та виконувала функціональні обов'язки, не пов'язані з бойовими діями. При цьому вони отримували бойові доплати.

Загалом таких порушень встановили на загальну суму 186,6 мільйона гривень. 

"За рішеннями Міністра оборони України, усі матеріали аудитів передано до правоохоронних органів для встановлення ступеня вини посадових осіб та відшкодування завданих державі збитків", – йдеться у повідомленні.

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