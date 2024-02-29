На лівому березі Дніпра ЗСУ знищили ворожий комплекс відеоспостереження "Муром-М"

Також російська армія втратила 54 чоловік особового складу і 8 гармат.

На лівому березі Дніпра Сили оборони півдня України знищили 54 окупантів, 8 гармат і комплекс відеоспостереження "Муром-М".

Про це йдеться у звіті Сил оборони півдня України.

"В операційній зоні Сил оборони півдня триває контрбатарейна боротьба. Ворог системно продовжує спроби вибити наші підрозділи із зайнятих позицій на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби вдався до 4-х штурмів та, зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції", – зазначили в командуванні.

Окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів.

"Сили оборони надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах", – звітують в ОК "Південь".

Зазначається, що протягом доби отримали підтвердження, що у ворога на лівому березі стало менше на:

54 окупанти;

8 гармат;

1 комплекс відеоспостереження “Муром-М”;

1 комплект антенної системи;

10 одиниць авто-бронетехніки;

2 човни.

Знищено польовий склад боєприпасів противника.

Також захисники додали, що у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 2 кораблі ворожого недофлоту, 1 корабель у Азовському морі. Ракетоносії перебувають в пунктах базування.