На лівому березі Дніпра ЗСУ знищили ворожий комплекс відеоспостереження "Муром-М"

На лівому березі Дніпра Сили оборони півдня України знищили 54 окупантів, 8 гармат і комплекс відеоспостереження "Муром-М".
Про це йдеться у звіті Сил оборони півдня України.
"В операційній зоні Сил оборони півдня триває контрбатарейна боротьба. Ворог системно продовжує спроби вибити наші підрозділи із зайнятих позицій на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби вдався до 4-х штурмів та, зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції", – зазначили в командуванні.
Окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів.
"Сили оборони надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах", – звітують в ОК "Південь".
Зазначається, що протягом доби отримали підтвердження, що у ворога на лівому березі стало менше на:
- 54 окупанти;
- 8 гармат;
- 1 комплекс відеоспостереження “Муром-М”;
- 1 комплект антенної системи;
- 10 одиниць авто-бронетехніки;
- 2 човни.
Знищено польовий склад боєприпасів противника.
Також захисники додали, що у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 2 кораблі ворожого недофлоту, 1 корабель у Азовському морі. Ракетоносії перебувають в пунктах базування.
- Збройні Сили України завдали ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області за допомогою українських реактивних систем залпового вогню. Знищили 19 та поранили 12 окупантів.
- За добу українська армія ліквідувала 1150 окупантів. Українські військові знищили 44 бойові броньовані машини ворога та 41 артилерійську систему.
- Сьогодні, 29 лютого, Сили оборони знищили ще один ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку. Дані уточнюються.
- Крім того, тиждень тому Збройні Сили України знову прицільно влучили по окупантах, які зігнали особовий склад на полігон. На момент удару на полігоні перебували військові з трьох російських підрозділів - 328 десантно-штурмового полку, 810 окремої бригади морської піхоти та 81 САП. Повідомляється про втрати окупантів не лише серед солдатів, але й командирського складу.