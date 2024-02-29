Генштаб: українська армія ліквідувала за добу 1150 окупантів

Збройні сили України від початку повномасштабного вторгнення знищили близько 413760 чоловік особового складу російських окупаційних військ.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 413760 (+1150) осіб,
- танків ‒ 6593 (+23) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12552 (+44) од,
- артилерійських систем – 10070 (+41) од,
- РСЗВ – 1000 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 690 (+2) од,
- літаків – 342 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7768 (+15),
- крилаті ракети ‒ 1912 (+0),
- кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13152 (+40) од,
- спеціальна техніка ‒ 1601 (+7).
Сьогодні, 29 лютого, Сили оборони знищили ще один ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку. Дані уточнюються.