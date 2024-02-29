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Генштаб: українська армія ліквідувала за добу 1150 окупантів

Українські військові знищили 44 бойові броньовані машини  ворога та 41 артилерійську систему.

Генштаб: українська армія ліквідувала за добу 1150 окупантів
Фото: скрин відео

Збройні сили України від початку повномасштабного вторгнення знищили близько 413760 чоловік особового складу російських окупаційних військ.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.02.24 орієнтовно склали: 

  • особового складу ‒ близько 413760 (+1150) осіб,
  • танків ‒ 6593 (+23) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12552 (+44) од,
  • артилерійських систем – 10070 (+41) од,
  • РСЗВ – 1000 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 690 (+2) од,
  • літаків – 342 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7768 (+15),
  • крилаті ракети ‒ 1912 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13152 (+40) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1601 (+7).

Втрати російської армії
Фото: Генштаб
Втрати російської армії

Сьогодні, 29 лютого, Сили оборони знищили ще один ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку. Дані уточнюються.

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