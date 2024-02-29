Україна ніколи не погодиться на “замороження” війни з Росією, - Буданов

Росіяни були б дуже раді заморозити війну так, як є зараз, змусивши Україну визнати захоплену Росією територію.

Про це в інтерв’ю канадському суспільному мовнику CBC News розповів начальник ГУ розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

“У цьому разі вони б святкували перемогу. Цього ніколи не трапиться”, - сказав Буданов.

Начальник ГУР МО визнав, що Росія отримала доступ до таємних планів України стосовно контрнаступу.

“Я не скажу більше за президента. Ми отримали, скажімо, інформацію, докази, що плани стали відомими РФ. Це - серйозна проблема, і ми вживаємо певних дій”, - зазначив Буданов.

Він зауважив, що дрони ніколи не замінять сухопутні сили, а є лише способом їх підтримки.

“За допомогою дронів можна завдати втрат ворогу, але поки, як у Середньовіччя, військові не прийдуть і не встановлять прапор, нічого не зміниться”, - наголосив Буданов.