Британці встановили понад 200 компаній, які допомагають Москві отримувати напівпровідники

Проти цих фірм не введено санкції, а половина з них − не з Росії.

Понад 200 західних та російських компаній допомагають Росії уникати санкцій. Вони також пов’язані з прихованим постачанням Москві електронних компонентів, необхідних для виробництва зброї.

Про це під час слухань у Сенаті США заявив заступник директора британської організації Conflict Armament Research (CAR) Деміен Сплітерс, пише Укрінформ.

“Наразі ми в конфіденційному порядку визначили понад 200 компаній, проти яких не введені санкції, і які представляють інтерес. Половина з них не є російськими”, − зауважив експерт.

За словами Сплітерса, всі виявлені компанії пов’язані з придбанням або передачею напівпровідників для заводів російського військово-промислового комплексу.

Експерти дослідили сотні зразки озброєнь, які Росія застосовувала в Україні впродовж останніх двох років. Вони задокументували більше ніж 10 тисяч напівпровідників та ідентифікували понад 250 різновидів електронних елементів, вироблених на Заході.

Представник британського Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Джеймс Берн зазначив у Сенаті, що для обходу санкцій Росія активно використовує офіцерів розвідки за кордоном, а також підкуповує іноземних громадян.

“Кілька нещодавніх випадків у Північній Америці та Європі показують, що російські закупівельні мережі продовжують активність у наших країнах та в інших частинах світу”, − зауважив експерт.

Він зазначив, що під час розслідування RUSI спільно з голландськими та німецькими ЗМІ виявили мережі незаконних закупівель, що діяли в Німеччині, Литві й Гонконгу та забезпечували поставки до Росії.

Берн уточнив, що йдеться насамперед про незаконне постачання мікроелектроніки, розробленої та виготовленої. Крім того, Росія намагається отримати в обхід санкцій верстати, шарикопідшипники, вуглецеве волокно та полімери, а також датчики, камери та хімікати.