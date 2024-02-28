Комітет почав розгляд законопроєкту про мобілізацію з понад 4196 правками. Дискусійні можуть вилучити
Комітет почав розгляд законопроєкту про мобілізацію з понад 4196 правками. Дискусійні можуть вилучити
Макрон "не виключає" відправлення західних військ до України
Макрон "не виключає" відправлення західних військ до України
Росіє, де твої А-50?
Росіє, де твої А-50?
Кабмін тимчасово поклав виконання обов’язків голови ДСНС на Андрія Даника
Кабмін тимчасово поклав виконання обов’язків голови ДСНС на Андрія Даника
Президент Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
Президент Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
Дайте дві. Як публічні бібліотеки (не) оновлюють книжкові фонди під час війни
Дайте дві. Як публічні бібліотеки (не) оновлюють книжкові фонди під час війни
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Війська НАТО в Україні: страшний сон Росії чи реальність?
Війська НАТО в Україні: страшний сон Росії чи реальність?
ГоловнаСуспільствоВійна

Британці встановили понад 200 компаній, які допомагають Москві отримувати напівпровідники

Проти цих фірм не введено санкції, а половина з них − не з Росії.

Британці встановили понад 200 компаній, які допомагають Москві отримувати напівпровідники
Фото: rada.gov.ua

Понад 200 західних та російських компаній допомагають Росії уникати санкцій. Вони також пов’язані з прихованим постачанням Москві електронних компонентів, необхідних для виробництва зброї.

Про це під час слухань у Сенаті США заявив заступник директора британської організації Conflict Armament Research (CAR) Деміен Сплітерс, пише Укрінформ.

“Наразі ми в конфіденційному порядку визначили понад 200 компаній, проти яких не введені санкції, і які представляють інтерес. Половина з них не є російськими”, − зауважив експерт.

За словами Сплітерса, всі виявлені компанії пов’язані з придбанням або передачею напівпровідників для заводів російського військово-промислового комплексу.

Експерти дослідили сотні зразки озброєнь, які Росія застосовувала в Україні впродовж останніх двох років. Вони задокументували більше ніж 10 тисяч напівпровідників та ідентифікували понад 250 різновидів електронних елементів, вироблених на Заході.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Представник британського Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Джеймс Берн зазначив у Сенаті, що для обходу санкцій Росія активно використовує офіцерів розвідки за кордоном, а також підкуповує іноземних громадян.

“Кілька нещодавніх випадків у Північній Америці та Європі показують, що російські закупівельні мережі продовжують активність у наших країнах та в інших частинах світу”, − зауважив експерт.

Він зазначив, що під час розслідування RUSI спільно з голландськими та німецькими ЗМІ виявили мережі незаконних закупівель, що діяли в Німеччині, Литві й Гонконгу та забезпечували поставки до Росії.

Берн уточнив, що йдеться насамперед про незаконне постачання мікроелектроніки, розробленої та виготовленої. Крім того, Росія намагається отримати в обхід санкцій верстати, шарикопідшипники, вуглецеве волокно та полімери, а також датчики, камери та хімікати.

  • Нещодавно Bloomberg написав, що Росія продовжує отримувати заборонені мікросхеми саме з ЄС через треті країни. З євроблоку Москва досі отримує заборонені товари на "десятки мільйонів євро".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies