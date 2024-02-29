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Армія РФ скинула ФАБ-250 на житловий будинок на Донеччині, постраждали троє людей

Росіяни завдали авіаудару по селу Щербинівці Бахмутського району.

Армія РФ скинула ФАБ-250 на житловий будинок на Донеччині, постраждали троє людей
Фото: Донецька обласна прокуратура

Сьогодні пообіді російська авіація скинула ФАБ-250 на житлові будинки села Щербинівці Донецької області. Один із житлових будинків зруйнований вщент, поранення отримали троє людей.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Внаслідок удару пошкоджені 10 житлових будинків. Від вибухової хвилі на території сусідніх домоволодінь отримали поранення 3 громадян.

"29 лютого 2024 року, о 16:50, російська армія нанесла авіаудар, ймовірно, з використанням ФАБ-250 по сел. Щербинівці Бахмутського району. Ворожа авіабомба поцілила у житловий будинок, зруйнувавши його вщент. Від уламків та вибухової хвилі на території домоволодінь неподалік отримали поранення 3 громадян", — ідеться у повідомленні. 

Фото: Донецька обласна прокуратура

63-річну жінку госпіталізували з мінно-вибуховою і черепно-мозковою травмами, струсом головного мозку й серцевим нападом. ЇЇ 65-річний чоловік та їх сусід 76 років, які знаходились на вулиці, отримали травми.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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