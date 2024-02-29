Президент Володимир Зеленський заявив, що на саміті "Україна – Південно-Східна Європа" вдалося досягти тих результатів, на які розраховувала українська сторона.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 29 лютого.

"Провели вже другий саміт у форматі Україна – Південно-Східна Європа. Були хороші зустрічі з представниками Хорватії, Чорногорії, Північної Македонії, Молдови, Боснії і Герцеговини, Сербії. Усі деталі зараз публічно озвучувати не варто, але можу сказати: вдалося досягти саме того, на що ми й розраховували. Плюс усі учасники саміту, усі країни Південно-Східної Європи візьмуть участь у Глобальному саміті миру – першому саміті щодо Формули миру на рівні лідерів", - повідомив глава держави.

Зеленський, коментуючи підсумки своїх закордонних візитів, підкреслив, що "є нові оборонні домовленості, нові пакети".

"Буде більше артилерії та більше нашого спільного виробництва з партнерами. Кожну зустріч і кожен день ми використовуємо для того, щоб можна було додати можливостей нашим воїнам", - сказав Президент.

Зеленський назвав "хорошими" перемовини в Албанії. Він сказав, що є "принципова підтримка" в тому, "як зробити більш змістовним діалог із тими державами, які поки стримані в підтримці".