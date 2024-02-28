Зеленський та прем’єр Північної Македонії Талат Джафері підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України

Також сторони підтвердили взаємну підтримку в процесі переговорів про вступ України та Північної Македонії до ЄС.

Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Північної Македонії Талат Джафері підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України під час саміту “Україна – Південно-Східна Європа”.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Підписаний документ фіксує підтримку з боку Північної Македонії євроатлантичних прагнень України та запрошення України до НАТО, за наявності відповідних умов.

Також сторони підтвердили взаємну підтримку в процесі переговорів про вступ України та Північної Македонії до ЄС.

Крім того, у декларації підтверджено намір продовжувати надання Україні всебічного сприяння в боротьбі за повне відновлення територіальної цілісності.

У документі Зеленський та Джафері засудили звірства Росії проти українських людей та інфраструктури, включно з енергетичними об'єктами, школами, лікарнями та житловими будинками. Підписанти наголосили на необхідності негайного та повного виведення всіх російських військ із території України в межах її міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

У декларації вітається участь Північної Македонії в реалізації Формули миру та фіксується зацікавленість в участі у відбудові української інфраструктури.

Співрозмовники підтвердили важливість розслідування воєнних злочинів на території України, включно зі злочином агресії, та притягнення винних до відповідальності, а також підтримка створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.