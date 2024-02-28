Війська НАТО в Україні: страшний сон Росії чи реальність?
Війська НАТО в Україні: страшний сон Росії чи реальність?
48% призовників не готові мобілізуватися, - дослідження
48% призовників не готові мобілізуватися, - дослідження
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Президент Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
Президент Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
Кабмін тимчасово поклав виконання обов’язків голови ДСНС на Андрія Даника
Кабмін тимчасово поклав виконання обов’язків голови ДСНС на Андрія Даника
Росіє, де твої А-50?
Росіє, де твої А-50?
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Дайте дві. Як публічні бібліотеки (не) оновлюють книжкові фонди під час війни
Дайте дві. Як публічні бібліотеки (не) оновлюють книжкові фонди під час війни
Комітет почав розгляд законопроєкту про мобілізацію з понад 4196 правками. Дискусійні можуть вилучити
Комітет почав розгляд законопроєкту про мобілізацію з понад 4196 правками. Дискусійні можуть вилучити
ГоловнаПолітика

Зеленський та прем’єр Північної Македонії Талат Джафері підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України

Також сторони підтвердили взаємну підтримку в процесі переговорів про вступ України та Північної Македонії до ЄС.

Зеленський та прем’єр Північної Македонії Талат Джафері підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України
Володимир Зеленський та Талат Джафері
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Північної Македонії Талат Джафері підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України під час саміту “Україна – Південно-Східна Європа”.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Підписаний документ фіксує підтримку з боку Північної Македонії євроатлантичних прагнень України та запрошення України до НАТО, за наявності відповідних умов.

Також сторони підтвердили взаємну підтримку в процесі переговорів про вступ України та Північної Македонії до ЄС.

Крім того, у декларації підтверджено намір продовжувати надання Україні всебічного сприяння в боротьбі за повне відновлення територіальної цілісності.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

У документі Зеленський та Джафері засудили звірства Росії проти українських людей та інфраструктури, включно з енергетичними об'єктами, школами, лікарнями та житловими будинками. Підписанти наголосили на необхідності негайного та повного виведення всіх російських військ із території України в межах її міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

У декларації вітається участь Північної Македонії в реалізації Формули миру та фіксується зацікавленість в участі у відбудові української інфраструктури.

Співрозмовники підтвердили важливість розслідування воєнних злочинів на території України, включно зі злочином агресії, та притягнення винних до відповідальності, а також підтримка створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies