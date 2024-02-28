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Зеленський обговорив з президентом Чорногорії підготовку до саміту миру у Швейцарії

Лідери країн зустрілися на полях саміту “Україна − Південно-Східна Європа".

Зеленський обговорив з президентом Чорногорії підготовку до саміту миру у Швейцарії
Фото: Сайт президента

Президент Володимир Зеленський зустрівся з очільником Чорногорії Яковом Мілатовичем у межах саміту “Україна − Південно-Східна Європа” в Тирані. 

Про це йдеться на сайті президента.

Глава держави подякував Чорногорії за прихисток українських біженців. Сторони обговорили лікування та реабілітацію українських військових у Чорногорії.

Президент України висловив подяку за підтримку чорногорською стороною Вільнюської декларації “Групи семи” та Української формули миру. 

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Зеленський також поінформував Мілатовича про підготовку до проведення першого Глобального саміту миру у Швейцарії. 

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