Зеленський обговорив з президентом Чорногорії підготовку до саміту миру у Швейцарії

Президент Володимир Зеленський зустрівся з очільником Чорногорії Яковом Мілатовичем у межах саміту “Україна − Південно-Східна Європа” в Тирані.
Про це йдеться на сайті президента.
Глава держави подякував Чорногорії за прихисток українських біженців. Сторони обговорили лікування та реабілітацію українських військових у Чорногорії.
Президент України висловив подяку за підтримку чорногорською стороною Вільнюської декларації “Групи семи” та Української формули миру.
Зеленський також поінформував Мілатовича про підготовку до проведення першого Глобального саміту миру у Швейцарії.
- У 2022 році Чорногорія передала Україні допомогу у розмірі 11% свого військового бюджету.