Зеленський обговорив з президентом Чорногорії підготовку до саміту миру у Швейцарії

Президент Володимир Зеленський зустрівся з очільником Чорногорії Яковом Мілатовичем у межах саміту “Україна − Південно-Східна Європа” в Тирані.

Про це йдеться на сайті президента.

Глава держави подякував Чорногорії за прихисток українських біженців. Сторони обговорили лікування та реабілітацію українських військових у Чорногорії.

Президент України висловив подяку за підтримку чорногорською стороною Вільнюської декларації “Групи семи” та Української формули миру.

Зеленський також поінформував Мілатовича про підготовку до проведення першого Глобального саміту миру у Швейцарії.