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Самопроголошене Придністров’я звернулося до Росії за “захистом”

Таке рішення ухвалили місцеві “депутати” Придністров'я на з'їзді 28 лютого. Водночас “депутати” не попросили про приєднання до РФ, як очікували деякі політики. 

Самопроголошене Придністров’я звернулося до Росії за “захистом”
Фото: dsnews.ua

Місцеві “депутати” Придністров'я звернулися до РФ з проханням реалізувати заходи щодо захисту Придністров'я в умовах “посилення тиску Молдови”, повідомляє молдавське видання NewsMaker. 

Також місцеві депутати звернулися до ОБСЄ, СНД, Європейського парламенту, міжнародного комітету Червоного Хреста та до генсека ООН із закликом “вплинути на керівництво Молдови для повернення до адекватного діалогу та припинити порушення прав і свобод мешканців Придністров'я”.

У заяві місцеві депутати наголосили, що Молдова розв'язала проти невизнаної ПМР “економічну війну”, а також звинуватили Кишинів у тому, що він навмисно блокує переговори з Тирасполем. 

Зазначається, що з початку 2024 року Кишинів скасував митні пільги для придністровських підприємців. Це викликало гостру реакцію Тирасполя. Голова самопроголошеного Придністров’я Красносільський назвав мита “середньовічної даниною”, влада регіону організовувала в Тирасполі протести проти дій Кишинева.

Це сьомий такий з'їзд. Минулий проходив у 2006 році, тоді місцеві депутати ухвалили рішення про проведення референдуму щодо приєднання до Росії. У тому ж році такий референдум відбувся і на ньому понад 90% учасників проголосували за входження невизнаної ПМР до складу Росії. Міжнародна спільнота та Кишинів результати референдуму не визнали.

На п'ятому подібному з'їзді депутати ухвалили основний закон Придністров'я («Конституцію»), а чотири перші «з'їзди» були присвячені оголошення незалежності невизнаної ПМР.

Перед проведенням сьомого з’їзду опозиційний політик Лівобережжя Геннадій Чорба припустив, що місцеві “депутати” можуть використати з’їзд для того, щоб звернути до Путіна з проханням про прийняття невизнаної ПМР до складу Росії. Однак цю інформацію спростували у Кишиневі, Києві та Тирасполі. Експертна спільнота на обох берегах Дністра також вважала подібний сценарій малоймовірним.

Нещодавно ГУР повідомило, що інформація щодо імовірного приєднання Придністров'я до РФ неправдива.

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