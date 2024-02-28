Байден розкритикував Трампа за вік та погану пам'ять

Джо Байден змінив тактику щодо критики свого потенційного суперника на президентських виборах у листопаді Дональда Трампа. В етері одного з вечірніх шоу господар Білого дому несподівано вирішив поговорити про вік - тему, яка часто трапляється в риториці його опонентів.

Як стверджує CNN, 81-річний Байден заявив, що 77-річний Трамп "майже такого самого віку, як і я, але не може згадати ім'я своєї дружини". Йдеться про епізод, коли мільярдер випадково назвав Меланію Трамп "Мерседес" під час одного з виступів.

Окрім того, Байден закликав виборців "дивитися, не наскільки старий кандидат, а наскільки старі його погляди". Президент переконаний, що Трамп збирається відкинути Америку на роки назад, а його ідеї застаріли на 50-60 років.

Цікаво, що Трамп зазвичай уникає теми віку, говорячи про адміністрацію Байдена. Республіканець частіше критикує чинного президента за його нібито "некомпетентність", а на пряме питання, чи вважає він Байдена застарим для президентства, відповів заперечно.