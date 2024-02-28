Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Президент Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
Президент Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Кабмін тимчасово поклав виконання обов’язків голови ДСНС на Андрія Даника
Кабмін тимчасово поклав виконання обов’язків голови ДСНС на Андрія Даника
Комітет почав розгляд законопроєкту про мобілізацію з понад 4196 правками. Дискусійні можуть вилучити
Комітет почав розгляд законопроєкту про мобілізацію з понад 4196 правками. Дискусійні можуть вилучити
​Про «лицарів кафтана й ножика»
​Про «лицарів кафтана й ножика»
У розвідці попередили про масштабну спецоперацію РФ в Україні під назвою "Майдан-3"
У розвідці попередили про масштабну спецоперацію РФ в Україні під назвою "Майдан-3"
Дайте дві. Як публічні бібліотеки (не) оновлюють книжкові фонди під час війни
Дайте дві. Як публічні бібліотеки (не) оновлюють книжкові фонди під час війни
Макрон "не виключає" відправлення західних військ до України
Макрон "не виключає" відправлення західних військ до України
ГоловнаПолітика

Байден розкритикував Трампа за вік та погану пам'ять

Президент США скористався улюбленою темою своїх опонентів.

Байден розкритикував Трампа за вік та погану пам'ять
Джо Байден в етері шоу
Фото: CNN

Джо Байден змінив тактику щодо критики свого потенційного суперника на президентських виборах у листопаді Дональда Трампа. В етері одного з вечірніх шоу господар Білого дому несподівано вирішив поговорити про вік - тему, яка часто трапляється в риториці його опонентів. 

Як стверджує CNN, 81-річний Байден заявив, що 77-річний Трамп "майже такого самого віку, як і я, але не може згадати ім'я своєї дружини". Йдеться про епізод, коли мільярдер випадково назвав Меланію Трамп "Мерседес" під час одного з виступів. 

Окрім того, Байден закликав виборців "дивитися, не наскільки старий кандидат, а наскільки старі його погляди". Президент переконаний, що Трамп збирається відкинути Америку на роки назад, а його ідеї застаріли на 50-60 років. 

Цікаво, що Трамп зазвичай уникає теми віку, говорячи про адміністрацію Байдена. Республіканець частіше критикує чинного президента за його нібито "некомпетентність", а на пряме питання, чи вважає він Байдена застарим для президентства, відповів заперечно. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies