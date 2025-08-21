Трамп розкритикував Байдена за те, що той "не давав" Україні атакувати Росію

Президент США Дональд Трамп звинуватив свого попередника на посаді Джозефа Байдена в тому, що він не дав Україні можливості завдавати ударів по країні-агресору.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Президент США наголосив, що неможливо виграти війну країні, що зазнала нападу, не атакуючи країну-нападника.

"Дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не атакуючи країну-загарбника. Це як чудова спортивна команда, яка має фантастичний захист, але їй не дозволено грати в наступ. Немає жодних шансів на перемогу! Те саме стосується України та Росії. Підступний і вкрай некомпетентний Джо Байден не дозволяв Україні бити у відповідь, лише захищатися. І що з цього вийшло?" - написав Трамп.

Він вкотре заявив, що "цієї війни ніколи б не сталося, якби я був президентом", а в кінці додав: "Цікаві часи попереду!".