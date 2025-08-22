На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Генсек НАТО приїхав до Києва обговорювати наближення закінчення війни

Зокрема, програму закупівлі американської зброї за кошти партнерів. 

Сьогодні, 22 серпня, до України прибув із візитом генсек НАТО Марк Рютте, аби обговорити спільні кроки для наближення завершення війни. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, який уже зустрівся з гостем. 

Найголовнішим президент вважає дипломатію, гарантії безпеки і зброю для української армії. Зокрема, за програмою PURL, що дозволяє купувати зброю у США за кошти партнерів.

“ І вже є 1,5 млрд дол. від європейських країн. Це вагомо. Дякую кожному партнеру. Працюємо, щоб було більше”, – сказав президент.

Марк Рютте послідовно відстоює українські інтереси перед американським президентом Дональдом Трампом, з яким він має теплі робочі відносини. Рютте був серед європейських лідерів, яки 18 серпня разом з Зеленським були на зустрічі в Білому домі. 

Програма закупівлі американської зброї, про яку згадав нині Зеленський, була погоджена з Вашингтоном відносно нещодавно. Штати погодилися продавати НАТО зброю для України. 
