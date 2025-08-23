У Республіці Сербській схвалили проведення в жовтні референдуму про статус Додіка

Народна скупщина Республіки Сербської (НСРС) пізно ввечері 22 серпня ухвалила неконституційне рішення про проведення референдуму щодо вироку позбавленого мандата президента РС Мілорада Додіка.

Про це пише "Радіо Свобода".

Згідно з ухваленим рішенням, референдум має відбутися 25 жовтня цього року.

Однак це рішення не відповідає Конституції Боснії і Герцеговини, яка не передбачає, що ентитети (автономні регіони БіГ - ред.) можуть самостійно оголошувати референдуми щодо рішень державних інституцій.

Формулювання референдумного питання, яке на засіданні зачитав голова клубу депутатів СНСД Срджан Мазалиця, звучить так:

"Чи приймаєте ви рішення не обраного іноземця Крістіана Шмідта та вироки неконституційного Суду БіГ, винесені проти президента РС, а також рішення ЦВК про позбавлення мандата президента РС Мілорада Додіка?"

За ухвалу проголосували 50 із 65 присутніх депутатів, тоді як 15 утрималися.

Окрім рішення про референдум, депутати відмовились визнавати позбавлення Додіка президентського мандата. Вони виступили проти проведення дострокових виборів, "закликає Додіка продовжувати виконувати функцію президента РС", а також вимагає від усіх інституцій ентитету не здійснювати жодних дій, пов’язаних із призначенням виборів.

Додатково ухвалили, що будь-яка співпраця з ЦВК БіГ у цьому питанні "становитиме злочин – неповагу до рішень інституцій чи органів РС".

Також Колегії Скупщини доручили підготувати проєкт резолюції про самовизначення сербського народу та Республіки Сербської, хоча Конституція БіГ не передбачає права ентитетів на самовизначення.

Суд БіГ на початку серпня виніс остаточний вирок Мілораду Додіку — один рік ув’язнення та шестирічну заборону обіймати державні посади. Ув’язнення було замінене грошовим штрафом, після чого ЦВК, діючи за вироком, позбавила його мандата президента РС.

Від 18 серпня Додік офіційно не є президентом РС. ЦВК зобов’язана протягом 90 днів призначити дострокові вибори.

Однак Додік продовжує виступати як президент і був так представлений головою ентитетського парламенту Ненадом Стевандічем, що дало йому змогу звернутися до депутатів як до глави РС, хоча формально він уже не займає цю посаду.

Тим часом Скупщина прийняла відставку прем’єра Радована Вішковича, внаслідок чого уряд РС перейшов у статус технічного. Але через те, що мандат президента у Додіка забрано, а Конституції БіГ та РС не визначають, хто в такому випадку призначає нового прем’єра, наразі виникла правова порожнеча.