ГоловнаСвіт

Сьогодні перед штаб-квартирою Єврокомісії підняли український прапор

Єврокомісія привітала Україну із Днем прапора. 

Сьогодні перед штаб-квартирою Єврокомісії підняли український прапор
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 23 серпня, перед штаб-квартирою Єврокомісії у Брюсселі підняли український стяг на честь Дня державного прапора України.

Про це повідомили у соцмережі Х Єврокомісії.

"У День прапора України він гордо майорить перед нашою штаб-квартирою в Брюсселі. Це - ознака того, що Європа стоїть єдиним фронтом на боці України за справедливий і тривалий мир. Сьогодні і завжди", – написали там. 
