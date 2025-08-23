Сьогодні перед штаб-квартирою Єврокомісії підняли український прапор

Сьогодні, 23 серпня, перед штаб-квартирою Єврокомісії у Брюсселі підняли український стяг на честь Дня державного прапора України.
Про це повідомили у соцмережі Х Єврокомісії.
"У День прапора України він гордо майорить перед нашою штаб-квартирою в Брюсселі. Це - ознака того, що Європа стоїть єдиним фронтом на боці України за справедливий і тривалий мир. Сьогодні і завжди", – написали там.
Courage. Resilience. Freedom.— European Commission (@EU_Commission) August 23, 2025
Ukraine’s flag carries them all.
On Ukraine’s Flag Day, it proudly stands before our Brussels headquarters.
A sign that Europe is united on Ukraine's side for a just and lasting peace. Today and every day.
Ми з вами. We are with you. pic.twitter.com/DfI1RehBds