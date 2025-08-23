З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Опитування в Німеччині: більшість населення проти участі німецьких військових у миротворчій місії на Україні

Канцлер Мерц наразі не озвучував конкретної відповіді щодо розміщення німецьких військ в Україні.

Опитування в Німеччині: більшість населення проти участі німецьких військових у миротворчій місії на Україні
Солдати армії Бундесверу
Фото: EPA/UPG

Питання, яка європейська країна НАТО могла б надати військову підтримку Україні, викликає серйозні політичні та соціальні розбіжності в Німеччині. Опитування показало, що більшість німців проти участі бундесверу у миротворчій місії в нашій державі, пише Tagesspiegel.

Деякі партії, зокрема «Альтернатива для Німеччини», Ліва партія та BSW, уже відкрито заявили про незгоду з можливим розміщенням німецьких солдатів на українській території. Проти виступила і частина ХДС.

Опитування, проведене дослідницьким інститутом Civey, показало, що більшість німців не підтримують участь Бундесверу у миротворчій місії на Україні. 51% респондентів виступили проти, 36% вважають це хорошою ідеєю, а 13% не змогли визначитися.

Bloomberg писав про десять європейських країн, які планують відправити війська для забезпечення безпеки в Україні. Швеція, наприклад, готова забезпечити мир через повітряне спостереження і морські операції, а Литва планує відправку військ і техніки.

Президент США Дональд Трамп, за його словами, може надати підтримку з повітря, але не на сухопутні сили на українській території. Він припустив, що Німеччина, Франція та Велика Британія можуть долучитися.

Канцлер Фрідріх Мерц зазначив, що Німеччина несе «високу відповідальність» за участь у гарантіях безпеки, однак не дав конкретної відповіді щодо розміщення німецьких військ.
