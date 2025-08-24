ЗМІ: адміністрація Трампа хоче мобілізувати 1700 нацгвардійців у 19 штатах

Це стане різким розширенням суперечливої операції, в рамках якої федеральні агенти та війська Гвардії проводили дії у Вашингтоні.

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує мобілізувати до 1700 національних гвардійців у 19 штатах найближчими тижнями для підтримки імміграційних та антикримінальних операцій.

Про це повідомляє independent.co.uk з посиланням на Fox News.

Це є різким розширенням суперечливої операції, в рамках якої федеральні агенти та війська Гвардії проводили дії у Вашингтоні.

Як повідомляють джерела у Пентагоні, війська, які будуть здебільшого задіяні в штатах, контрольованих республіканцями, служитимуть для підтримки операцій адміністрації з питань імміграції та митного контролю, а також інших пріоритетів правоохоронних органів.

“Гвардійці, які допомагають ICE (Міграційна та митна правоохоронна служба США, - ред.), виконуватимуть завдання, які можуть включати збір персональних даних, зняття відбитків пальців, взяття ДНК та фотографування людей, що перебувають під вартою служби”, – повідомив чиновник.

Нацгвардійці мають прибути у такі штати: Алабама, Арканзас, Флорида, Джорджія, Айдахо, Індіана, Айова, Луїзіана, Небраска, Невада, Нью-Мексико, Огайо, Південна Кароліна, Південна Дакота, Теннессі, Техас, Юта, Вірджинія, Вайомінг.Повідомляється, що найбільше зосередження нацгвардійців планується саме у Техасі.