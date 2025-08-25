«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
ГоловнаСвіт

Рейтинги прем'єра Японії різко зросли напередодні ключової оцінки результатів минулих виборів

Згідно з опитуваннями, підтримка Ісіби зросла більш ніж на 10 відсоткових пунктів, і більшість респондентів вважають, що він повинен залишитися прем'єр-міністром.

Рейтинги прем'єра Японії різко зросли напередодні ключової оцінки результатів минулих виборів

Рейтинг підтримки прем’єр-міністра Японії Сіґеру Ісіби зріс у місцевих опитуваннях напередодні оцінки результатів минулих виборів, від якої може залежати його подальше перебування на посаді.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з опитуваннями, проведеними минулими вихідними агентством Kyodo News та газетою Yomiuri, підтримка Ісіби зросла більш ніж на 10 відсоткових пунктів, і більшість респондентів вважають, що він повинен залишитися прем'єр-міністром.

Оцінку результатів виборів мають оприлюднити у вересні.

Незважаючи на голоси всередині Ліберально-демократичної партії Японії, які вимагають відставки Ісіби, не існує встановленого протоколу, який міг би змусити чинного лідера піти у відставку.

Водночас, партійний комітет вивчає можливість проведення виборів лідера партії достроково, не чекаючи відставки Ісіби або закінчення його повноважень у 2027 році. Зміна графіка виборів лідера партії, як правило, потребує підтримки більшості законодавців ЛДП та представників регіональних відділень.

Однак стрибок популярності Ісіби та його рішучість залишитися на колишньому місці можуть призвести до послаблення ініціативи щодо його заміни.

Минулими вихідними Ісіба зустрівся з президентом Південної Кореї Лі Чже Мьоном, пообіцявши тіснішу співпрацю з різних спільних питань, від денуклеаризації Північної Кореї до вирішення проблеми старіння населення. Токіо і Сеул також підтвердили свою прихильність до тристоронньої співпраці зі Сполученими Штатами. Лі сьогодні вирушає до США для першої зустрічі з президентом Дональдом Трампом.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies