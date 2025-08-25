Рейтинги прем'єра Японії різко зросли напередодні ключової оцінки результатів минулих виборів

Згідно з опитуваннями, підтримка Ісіби зросла більш ніж на 10 відсоткових пунктів, і більшість респондентів вважають, що він повинен залишитися прем'єр-міністром.

Рейтинг підтримки прем’єр-міністра Японії Сіґеру Ісіби зріс у місцевих опитуваннях напередодні оцінки результатів минулих виборів, від якої може залежати його подальше перебування на посаді.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з опитуваннями, проведеними минулими вихідними агентством Kyodo News та газетою Yomiuri, підтримка Ісіби зросла більш ніж на 10 відсоткових пунктів, і більшість респондентів вважають, що він повинен залишитися прем'єр-міністром.

Оцінку результатів виборів мають оприлюднити у вересні.

Незважаючи на голоси всередині Ліберально-демократичної партії Японії, які вимагають відставки Ісіби, не існує встановленого протоколу, який міг би змусити чинного лідера піти у відставку.

Водночас, партійний комітет вивчає можливість проведення виборів лідера партії достроково, не чекаючи відставки Ісіби або закінчення його повноважень у 2027 році. Зміна графіка виборів лідера партії, як правило, потребує підтримки більшості законодавців ЛДП та представників регіональних відділень.

Однак стрибок популярності Ісіби та його рішучість залишитися на колишньому місці можуть призвести до послаблення ініціативи щодо його заміни.

Минулими вихідними Ісіба зустрівся з президентом Південної Кореї Лі Чже Мьоном, пообіцявши тіснішу співпрацю з різних спільних питань, від денуклеаризації Північної Кореї до вирішення проблеми старіння населення. Токіо і Сеул також підтвердили свою прихильність до тристоронньої співпраці зі Сполученими Штатами. Лі сьогодні вирушає до США для першої зустрічі з президентом Дональдом Трампом.