МЗС Чехії: Україні вже передано понад мільйон снарядів

За даними міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, 16 країн-учасниць ініціативи з постачання боєприпасів передали Україні вже понад 1 млн снарядів.

Про це повідомляє PAP.

Ліпавський також додав, що цього року на меті передати Україні 1,8 млн боєприпасів. А минулого року завдяки цій ініціативі Україна отримала 1,5 млн одиниць боєприпасів великого калібру.

"Завдяки нашій ініціативі з постачання боєприпасів вдалося вп'ятеро зменшити перевагу російської артилерії на полі бою і сприяти утриманню українських ліній фронту", – наголосив Ліпавський.

Він також зазначив, що припинення цієї ініціативи було б "подарунком для Путіна", відреагувавши таким чином на заяву експрем'єра Андрея Бабіша, який у разі приходу до влади після осінніх парламентських виборів обіцяє відмовитися від ініціативи.

Крім того, голова чеської дипломатії назвав Росію найбільшою і безпосередньою загрозою. Він нагадав, що Україна вже в березні погодилася на безумовне припинення вогню, в той час як з боку Росії тривають атаки на українську цивільну і військову інфраструктуру. Ліпавський визнав, що певною надією на закінчення війни є зусилля президента США Дональда Трампа, і підкреслив, що територіальні питання повинні вирішуватися виключно між Україною та Росією.