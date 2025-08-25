Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Стабілізація під Добропіллям
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
МЗС Чехії: Україні вже передано понад мільйон снарядів

На меті - передача Україні цьогоріч 1,8 млн снарядів.

МЗС Чехії: Україні вже передано понад мільйон снарядів
Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

За даними міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, 16 країн-учасниць ініціативи з постачання боєприпасів передали Україні вже понад 1 млн снарядів. 

Про це повідомляє PAP.

Ліпавський також додав, що цього року на меті передати Україні 1,8 млн боєприпасів. А минулого року завдяки цій ініціативі Україна отримала 1,5 млн одиниць боєприпасів великого калібру.

"Завдяки нашій ініціативі з постачання боєприпасів вдалося вп'ятеро зменшити перевагу російської артилерії на полі бою і сприяти утриманню українських ліній фронту", – наголосив Ліпавський.

Він також зазначив, що припинення цієї ініціативи було б "подарунком для Путіна", відреагувавши таким чином на заяву експрем'єра Андрея Бабіша, який у разі приходу до влади після осінніх парламентських виборів обіцяє відмовитися від ініціативи.

Крім того, голова чеської дипломатії назвав Росію найбільшою і безпосередньою загрозою. Він нагадав, що Україна вже в березні погодилася на безумовне припинення вогню, в той час як з боку Росії тривають атаки на українську цивільну і військову інфраструктуру. Ліпавський визнав, що певною надією на закінчення війни є зусилля президента США Дональда Трампа, і підкреслив, що територіальні питання повинні вирішуватися виключно між Україною та Росією.
