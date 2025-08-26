Естонський суд засудив 63-річну жінку за роботу на ФСБ

У жінки було подвійне громадянство Естонії та Росії.

У Естонії 63-річна жінка засуджена до трьох років позбавлення волі за розвідувальну діяльність на користь ФСБ. Вона мала подвійне естонсько-російське громадянство.

Про це повідомляє ERR.

Згідно з висунутими звинуваченнями, у грудні 2023 року 63-річна Ерна Моісеєва свідомо встановила зв'язок з ФСБ. Вона надала ФСБ інформацію про осіб, які цікавлять російські служби безпеки, а також про людей, які проживають у Росії та працюють в Естонії.

Також повідомляється, що вона збирала інформацію про Естонські збройні сили, поліцію та прикордонників, а також про своїх колег у санаторії “Вярска”.

Крім того, вона двічі намагалася перевезти з Естонії до Росії загалом сім пляшок вина вартістю понад 300 євро, що заборонено санкціями. В обох випадках естонські митники блокували доставку санкційних товарів до Росії.

Моїсеєва працювала в Естонії та проживала в Печорах Псковської області Росії, поки її не заарештували 7 травня 2025 року.

Сама Моїсеєва підтвердила, що уклала угоду про визнання вини, та висловила каяття за участь у шпигунстві проти Естонії.