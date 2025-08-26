Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
ГоловнаСвіт

Естонський суд засудив 63-річну жінку за роботу на ФСБ

У жінки було подвійне громадянство Естонії та Росії.

Естонський суд засудив 63-річну жінку за роботу на ФСБ
Тартуський суд
Фото: Aili Vahtla/ERR

У Естонії 63-річна жінка засуджена до трьох років позбавлення волі за розвідувальну діяльність на користь ФСБ. Вона мала подвійне естонсько-російське громадянство.

Про це повідомляє ERR.

Згідно з висунутими звинуваченнями, у грудні 2023 року 63-річна Ерна Моісеєва свідомо встановила зв'язок з ФСБ. Вона надала ФСБ інформацію про осіб, які цікавлять російські служби безпеки, а також про людей, які проживають у Росії та працюють в Естонії.

Також повідомляється, що вона збирала інформацію про Естонські збройні сили, поліцію та прикордонників, а також про своїх колег у санаторії “Вярска”.

Крім того, вона двічі намагалася перевезти з Естонії до Росії загалом сім пляшок вина вартістю понад 300 євро, що заборонено санкціями. В обох випадках естонські митники блокували доставку санкційних товарів до Росії.

Моїсеєва працювала в Естонії та проживала в Печорах Псковської області Росії, поки її не заарештували 7 травня 2025 року.

Сама Моїсеєва підтвердила, що уклала угоду про визнання вини, та висловила каяття за участь у шпигунстві проти Естонії.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies