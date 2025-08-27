Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
ГоловнаСвіт

До МЗС Данії викликали топдипломата США після повідомлень про таємні операції американців у Гренландії

Данський суспільний мовник з посиланням на джерела повідомив про трьох американців, які виконували таємні операції і збирали дані про населення найбільшого в світі острова. 

До МЗС Данії викликали топдипломата США після повідомлень про таємні операції американців у Гренландії
Гренландія
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Данії викликав дипломатичного представника США після того, як головний громадський мовник, DR, повідомив про причетність щонайменше трьох людей, пов'язаних із Дональдом Трампом, до таємних операцій впливу в Гренландії. Про це пише CBS.

Данські журналісти послалися на вісім анонімних джерел в уряді та силах безпеки і співрозмовників як у Данії, так і в Сполучених Штатах. Джерела вважають, що метою цих операцій є послаблення відносин з Данією всередині населення Гренландії. 

Журналісти не змогли з'ясувати, чи ці американці працювали з власної ініціативи, чи виконували наказ. За їхніми даними, один з американців укладав списки мешканців Гренландії, які виступають за і проти спроб Трампа "приєднати" острів для Сполучених Штатів. Він робив це для потенційного вербування. 

Двоє інших "намагалися налагодити контакти з політиками, бізнесменами й громадянами". Джерела журналістів вважають, що ці контакти вони хотіли таємно використати для підтримки бажання Трампа захопити острів. 

Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен у коментарі AFP сказав, що міністерство "усвідомлює, що іноземні актори продовжують демонструвати зацікавленість у Гренландії і свою позицію в Королівстві Данія". Расмуссен підтвердив, що викликав на розмову американського представника, який зараз є найвищим дипломатом США в Данії. 

  • Трамп не приховує свого апетиту до острова Гренландія, який фактично належить Данії, але є самоврядним. Гренландія має вигідне розташування – як з торговельної, так і з військової точки зору, і Трамп вважає, що острову потрібно "приєднатися" до складу США, зокрема тому що це вигідно самим Штатам.
  • Згідно з попередніми опитуваннями, 85% гренландців не підтримують придбання чи будь-яке інше встановлення контролю США над їхньою батьківщиною. Гренландія має право проголосили незалежність від Данії, якщо відповідну волю продемонструють на референдумі.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies