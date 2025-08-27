До МЗС Данії викликали топдипломата США після повідомлень про таємні операції американців у Гренландії

Данський суспільний мовник з посиланням на джерела повідомив про трьох американців, які виконували таємні операції і збирали дані про населення найбільшого в світі острова.

Міністр закордонних справ Данії викликав дипломатичного представника США після того, як головний громадський мовник, DR, повідомив про причетність щонайменше трьох людей, пов'язаних із Дональдом Трампом, до таємних операцій впливу в Гренландії. Про це пише CBS.

Данські журналісти послалися на вісім анонімних джерел в уряді та силах безпеки і співрозмовників як у Данії, так і в Сполучених Штатах. Джерела вважають, що метою цих операцій є послаблення відносин з Данією всередині населення Гренландії.

Журналісти не змогли з'ясувати, чи ці американці працювали з власної ініціативи, чи виконували наказ. За їхніми даними, один з американців укладав списки мешканців Гренландії, які виступають за і проти спроб Трампа "приєднати" острів для Сполучених Штатів. Він робив це для потенційного вербування.

Двоє інших "намагалися налагодити контакти з політиками, бізнесменами й громадянами". Джерела журналістів вважають, що ці контакти вони хотіли таємно використати для підтримки бажання Трампа захопити острів.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен у коментарі AFP сказав, що міністерство "усвідомлює, що іноземні актори продовжують демонструвати зацікавленість у Гренландії і свою позицію в Королівстві Данія". Расмуссен підтвердив, що викликав на розмову американського представника, який зараз є найвищим дипломатом США в Данії.