До МЗС Данії викликали топдипломата США після повідомлень про таємні операції американців у Гренландії

Міністр закордонних справ Данії викликав дипломатичного представника США після того, як головний громадський мовник, DR, повідомив про причетність щонайменше трьох людей, пов'язаних із Дональдом Трампом, до таємних операцій впливу в Гренландії. Про це пише CBS.
Данські журналісти послалися на вісім анонімних джерел в уряді та силах безпеки і співрозмовників як у Данії, так і в Сполучених Штатах. Джерела вважають, що метою цих операцій є послаблення відносин з Данією всередині населення Гренландії.
Журналісти не змогли з'ясувати, чи ці американці працювали з власної ініціативи, чи виконували наказ. За їхніми даними, один з американців укладав списки мешканців Гренландії, які виступають за і проти спроб Трампа "приєднати" острів для Сполучених Штатів. Він робив це для потенційного вербування.
Двоє інших "намагалися налагодити контакти з політиками, бізнесменами й громадянами". Джерела журналістів вважають, що ці контакти вони хотіли таємно використати для підтримки бажання Трампа захопити острів.
Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен у коментарі AFP сказав, що міністерство "усвідомлює, що іноземні актори продовжують демонструвати зацікавленість у Гренландії і свою позицію в Королівстві Данія". Расмуссен підтвердив, що викликав на розмову американського представника, який зараз є найвищим дипломатом США в Данії.
- Трамп не приховує свого апетиту до острова Гренландія, який фактично належить Данії, але є самоврядним. Гренландія має вигідне розташування – як з торговельної, так і з військової точки зору, і Трамп вважає, що острову потрібно "приєднатися" до складу США, зокрема тому що це вигідно самим Штатам.
- Згідно з попередніми опитуваннями, 85% гренландців не підтримують придбання чи будь-яке інше встановлення контролю США над їхньою батьківщиною. Гренландія має право проголосили незалежність від Данії, якщо відповідну волю продемонструють на референдумі.