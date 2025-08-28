Данія перепросила у жінок Гренландії через державну програму обмеження народжуваності серед ескімосок

Програма стерилізації ескімосок існувала в Гренландії з 1960-х років.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен перепросила у жінок Гренландії через державну програму обмеження народжуваності серед ескімосок.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

“Ми не можемо змінити те, що сталося. Але ми можемо взяти на себе відповідальність”, – йдеться у офіційній заяві.

Крім Фредеріксен вибачення приніс голова уряду Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен.

“Ми визнаємо, що ця історія є джерелом гніву та горя для багатьох гренландців та багатьох сімей у Гренландії”, - сказав він.

Програма стерилізації ескімосок існувала в Гренландії з 1960-х років, а більшість випадків сталася до середини сімдесятих. Тоді лікарі встановлювали внутрішньоматкові протизаплідні спіралі жителькам острова. Їх часто не попереджали про це і не отримували їхньої згоди.

За перші 5 років дії програми такої контрацепції зазнало близько половини жіночого населення Гренландії фертильного віку, а в деяких випадках спіралі встановлювали навіть 12-річним дівчаткам.

Це відбувалося у рамках заселення острова данцями та витіснення ескімоського населення та культури. В 2022 році уряд Данії ініціював розслідування програми, яке має бути завершене до 1 вересня цього року.

Зараз 143 жінки позиваються до суду на державу, вони вимагають компенсацію в сумі приблизно 6,7 млн доларів.