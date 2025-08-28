Німеччина й Іспанія хочуть розблокувати проєкт нового винищувача

Міністри оборони Німеччини та Іспанії хочуть якнайшвидше розблокувати роботу над спільним проєктом винищувача нового покоління FCAS (Future Combat Air System) та вже цієї осені перейти до наступної стадії його розробки, пише Bloomberg.

«Іспанія на 100% віддана цьому проєкту. Ми хочемо його завершити й зробимо для цього все можливе», — заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес у Берліні після переговорів зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Той підтвердив підтримку, наголосивши: «Контракти підписані для того, щоб їх виконувати».

За словами Пісторіуса, переговори тривають «за зачиненими дверима на рівні держсекретарів», а рішення очікується на жовтневій зустрічі в Берліні. Він підкреслив, що подальші затримки неприпустимі: «Ми не можемо дозволити собі робити два кроки назад і лише один уперед. Потрібно набирати швидкість, бо цей проєкт більше не витримає відтермінувань».

Напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив про перенесення рішення щодо майбутнього FCAS, згадавши про суперечності з французькою компанією Dassault Aviation, яка прагне розширити свою роль у співпраці з Airbus SE та Indra Sistemas SA.

Винищувач шостого покоління планують ввести в експлуатацію близько 2040 року. Тим часом проєкт-куонкурент Global Combat Air Programme, який реалізують Велика Британія, Італія та Японія за участю BAE Systems, Leonardo та Mitsubishi Heavy Industries, планує випробувати перший прототип вже у 2030 році.