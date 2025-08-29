МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
ЗМІ: прем'єр-міністра хуситів ліквідували внаслідок авіаудару Ізраїлю по столиці Ємену

Удари також були спрямовані проти високопосадовців, включно з міністром оборони угруповання.

ЗМІ: прем'єр-міністра хуситів ліквідували внаслідок авіаудару Ізраїлю по столиці Ємену
Ахмед аль-Рахаві
Фото: timesofisrael.com

Прем'єр-міністр хуситів Ахмед аль-Рахаві, якого підтримує Іран, був убитий унаслідок ізраїльських авіаударів по столиці Єману Сані. 

Про це повідомляють Euronews з посиланням на єменські та ізраїльські ЗМІ.

Удари також були спрямовані проти високопосадовців, включно з міністром оборони угруповання.

Аль-Рахаві помер у своїй квартирі в Сані під час ізраїльських ударів, повідомляє єменське видання «Аль-Джумхурія», а газета «Аден аль-Гад» додає, що кілька його соратників загинули унаслідок того ж удару.

Ізраїльські чиновники заявили, що, на їхню думку, унаслідок ударів було ліквідовано міністра оборони хуситів Мохамеда аль-Атіфі та начальника штабу Мухаммеда Абд аль-Каріма аль-Гамарі під час засідання кабінету міністрів високопосадовців за межами Сани. Аль-Гамарі раніше був поранений під час попередньої атаки Ізраїлю.

За повідомленнями ЗМІ, Ізраїль все ще оцінює, чи можна підтвердити подальші смерті серед керівництва хуситів.

Авіаудари збіглися із запланованою промовою лідера хуситів Абдул-Маліка аль-Хусі. Однак ізраїльські джерела повідомили, що лідер угруповання не був присутній у місці удару.
﻿
