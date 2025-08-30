Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСвіт

Путін і Кім Чен Ин відвідають військовий парад у Китаї

З-поміж лідерів ЄС лише Фіцо зголосився поїхати до КНР. 

Путін і Кім Чен Ин відвідають військовий парад у Китаї
Очільник Китаю Сі Цзіньпін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин
Фото: EPA/UPG

Російський лідер Владімір Путін і північнокорейський голова Кім Чен Ин відвідають військовий парад у Пекіні. На організованому Китаєм заході буде 26 іноземних лідерів, і всього один – з країн Заходу, пише The Guardian

Це словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо. Інформацію про його участь повідомили в міністерстві закордонних справ Китаю. 

Парад заплановано на 3 вересня. Серед тих, на кого очікують, є президент Сербії Александр Вучич, самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко, президент Ірану Масуд Пезашкіян. 

Буде й представник ООН. 

Нещодавно Пхеньян нагороджував своїх військових, які брали участь в війні проти України на боці Росії. Нагороди їм роздавав особисто Кім Чен Ин. Країни продовжують нарощувати співпрацю. 
