​Латвія із 1 вересня посилює правила в'їзду для іноземців, зокрема і для українців

Тепер необхідно буде подавати онлайн-анкету щонайменше за 48 годин до в’їзду. Це стосується і транзитних подорожей.

​Латвія із 1 вересня посилює правила в'їзду для іноземців, зокрема і для українців
Фото: F64

З 1 вересня 2025 року Латвія запроваджує нові правила в’їзду для іноземців, зокрема громадян України, Росії та інших країн, які не входять до ЄС, НАТО, ОЕСР, Швейцарії чи Бразилії.

Про це пише LRT. 

Країна зобов’язує громадян третіх країн, включаючи українців, подавати онлайн-анкету на сайті eta.gov.lv щонайменше за 48 годин до в’їзду. Це стосується і транзитних подорожей.

У анкеті необхідно вказати мету поїздки, термін перебування, маршрут, місце проживання, а також дані про службу в державних структурах чи участь у виборах. Подавати анкету має лише сама особа, а не хтось від її імені.

Після заповнення анкети автоматично надсилається підтвердження на електронну пошту, і окремий дозвіл чекати не потрібно. За відстутність такої анкети можуть оштрафувати до €2000.

Перевірки можуть проводитися не лише на кордоні, а й усередині країни, якщо органи безпеки виявлять потенційні загрози.

Нові вимоги стосуються також громадян України з тимчасовим захистом або посвідкою на проживання в іншій країні ЄС. Навіть для короткої подорожі чи транзиту через Латвію їм доведеться дотримуватися процедури заповнення анкети. Ці зміни спрямовані на посилення безпеки, але можуть ускладнити пересування для багатьох мандрівників.

Але є певні винятки, зокрема дипломатичний імунітет чи короткострокові офіційні візити.
