Буданов попередив про підготовку Росією масштабної інформаційної атаки: "Буде просто шалена хвиля загострення"

Вона відбуватиметься на тлі навчань, і передусім її об'єктом стануть країни Балтії.

Керівник Головного управління розвідки міністерства оборони Кирило Буданов попередив про підготовку Росією нової інформаційної атаки. Вона відбудеться на тлі спільних навчань із Білоруссю "Захід-2025", що почнуться з 12 вересня, передає його слова на форумі "Інформаційна війна: від спротиву до стійкості" УП.

Метою цих навчань у військово-політичній площині буде відпрацювання маневрів на західному напрямку театру воєнних дій. Росія розраховує, що це буде сигналом, насамперед, для країн Європи, передусім – країн Балтії.

"З 12 вересня буде просто шалена хвиля інформаційного загострення. Вкиди будуть йти абсолютно з усіх боків. Відсотків 90 там будуть російські, 10, на жаль, інші. Буде нагнітатися істерія", – сказав начальник ГУР.

Саме балтійські країни, за інформацією української розвідки, потраплять під інформаційний тиск, який будуть супроводжувати вкиди й провокації.