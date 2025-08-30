Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСвіт

Буданов попередив про підготовку Росією масштабної інформаційної атаки: "Буде просто шалена хвиля загострення"

Вона відбуватиметься на тлі навчань, і передусім її об'єктом стануть країни Балтії. 

Буданов попередив про підготовку Росією масштабної інформаційної атаки: "Буде просто шалена хвиля загострення"
Начальник ГУР Кирило Буданов
Фото: ГУР МОУ

Керівник Головного управління розвідки міністерства оборони Кирило Буданов попередив про підготовку Росією нової інформаційної атаки. Вона відбудеться на тлі спільних навчань із Білоруссю "Захід-2025", що почнуться з 12 вересня, передає його слова на форумі "Інформаційна війна: від спротиву до стійкості" УП

Метою цих навчань у військово-політичній площині буде відпрацювання маневрів на західному напрямку театру воєнних дій. Росія розраховує, що це буде сигналом, насамперед, для країн Європи, передусім – країн Балтії. 

"З 12 вересня буде просто шалена хвиля інформаційного загострення. Вкиди будуть йти абсолютно з усіх боків. Відсотків 90 там будуть російські, 10, на жаль, інші. Буде нагнітатися істерія", – сказав начальник ГУР. 

Саме балтійські країни, за інформацією української розвідки, потраплять під інформаційний тиск, який будуть супроводжувати вкиди й провокації.
