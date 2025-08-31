Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Туск і фон дер Ляєн відвідають сьогодні польсько-білоруський кордон

Польський прем'єр та очільниця Єврокомісії відвідають також місця зберігання компонентів Щита “Схід” у Кринках.

Туск і фон дер Ляєн відвідають сьогодні польсько-білоруський кордон
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск проводуть сьогодні зустріч на польсько-білоруському кордоні.

Про це повідомляє Польське радіо.

Головною темою розмов політиків буде оборона та безпека, зокрема захист східного кордону ЄС та програма SAFE. Також вони обговорять мирний процес та гарантії безпеки для Києва і програми ЄС, що мають на меті збільшення європейських оборонних можливостей. 

Згідно з графіком візиту, зустріч Туска та фон дер Ляєн розпочнеться зранку у Підляському відділенні Прикордонної служби в Кринках. Передбачено брифінг з командуванням Прикордонної служби і Війська польського та зустріч делегації.

Пізніше Туск та фон дер Ляєн побувають на польсько-білоруському кордоні. Політики відвідають місця зберігання компонентів Щита “Схід” у Кринках, а також оглянуть модернізований бар’єр на кордоні між Польщею та Білоруссю.

  • Очільниця Європейської комісії відвідує Польщу в межах своїх візитів до семи держав ЄС, розташованих на східному кордоні ЄС: Естонії, Литви, Фінляндії, Латвії, Польщі, Болгарії та Румунії.
