Світ

У РФ поскаржилися на атаку дронів і пожежі через це

Міноборони РФ прозвітувало про збиття 50 безпілотників. 

У РФ поскаржилися на атаку дронів і пожежі через це
Наслідки атаки дронів у РФ
Фото: Скріншот відео Astra

У міноборони Росії прозвітували, що вночі збили 50 безпілотників. У деяких регіонах лунали вибухи і спалахнули пожежі. 

Про це пишуть Оперативний ЗСУ та Astra

В місті Кропоткін Краснодарського краю вночі пролунала низка вибухів. Зазначається, що імовірно горіла залізнична підстанція. 

Крім цього, на Кубані безпілотники атакували населений пункт Ільскій. В місті знаходиться НПЗ, який імовірно і був ціллю атаки.

Вибухи лунали в Алабузі, Татарстан, де росіяни збирають "шахеди". Точні наслідки наразі невідомі.
﻿
