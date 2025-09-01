У РФ поскаржилися на атаку дронів і пожежі через це

У міноборони Росії прозвітували, що вночі збили 50 безпілотників. У деяких регіонах лунали вибухи і спалахнули пожежі.

Про це пишуть Оперативний ЗСУ та Astra.

В місті Кропоткін Краснодарського краю вночі пролунала низка вибухів. Зазначається, що імовірно горіла залізнична підстанція.

Крім цього, на Кубані безпілотники атакували населений пункт Ільскій. В місті знаходиться НПЗ, який імовірно і був ціллю атаки.

Вибухи лунали в Алабузі, Татарстан, де росіяни збирають "шахеди". Точні наслідки наразі невідомі.