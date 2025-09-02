Землетрус в Афганістані забрав життя понад 800 людей

Пошкоджені будинки після землетрусу в Кунарі, Афганістан, 1 вересня 2025 року.

Один із найсильніших землетрусів в Афганістані забрав життя понад 800 людей та поранив щонайменше 2800, повідомляє Reuters з посиланням на афганську владу.

За словами речника адміністрації Талібану Забіхулли Муджахід, внаслідок землетрусу у східних провінціях Кунар та Нангархар загинуло 812 людей.

А речник міністерства охорони здоров'я в Кабулі Шарафат Заман закликав міжнародне суспільство надати допомогу для боротьби з руйнуваннями.

Водночас, зазначає афганська влада, кількість жертв може зрости, оскільки рятувальні команди отримують доступ до більш ізольованих місць.