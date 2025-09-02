Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
ГоловнаСвіт

Гендиректора Nestle звільнили за службовий роман

Лоран Фрейкс пішов із компанії зі скандалом всього через рік після призначення. 

Гендиректора Nestle звільнили за службовий роман
Фото: EPA/UPG

Швейцарський виробник продуктів харчування Nestle, відомий своїми брендами KitKat, Nescafe і Nesquik, звільнив генерального директора - 63-річного Лорана Фрейкса - через романтичні стосунки з підлеглою особою.

Про це повідомила пресслужба компанії. 

"Це було необхідно. Цінності та корпоративне управління є міцними основами нашої компанії", – прокоментував рішення Nestle голова ради директорів Пол Булке.

Компанія заявила, що така поведінка Фрейкса суперечить її кодексу ділової етики. Новим очільником призначили Філіпа Навратіля - одного з давніх керівників групи. 

Фрейкс очолив швейцарську корпорацію рік тому, але працював у ній з 1986 року. У пресрелізі зазначається, що зільнений керівник не отримає жодної компенсації за достроковий розрив контракту.

Нагадаємо, що в липні американська технологічна компанія Astronomer заявила, що її генеральний директор подав у відставку після того, як він в обіймах із колегою потрапив на камеру під час концерту Coldplay.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies