Гендиректора Nestle звільнили за службовий роман

Лоран Фрейкс пішов із компанії зі скандалом всього через рік після призначення.

Швейцарський виробник продуктів харчування Nestle, відомий своїми брендами KitKat, Nescafe і Nesquik, звільнив генерального директора - 63-річного Лорана Фрейкса - через романтичні стосунки з підлеглою особою.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Це було необхідно. Цінності та корпоративне управління є міцними основами нашої компанії", – прокоментував рішення Nestle голова ради директорів Пол Булке.

Компанія заявила, що така поведінка Фрейкса суперечить її кодексу ділової етики. Новим очільником призначили Філіпа Навратіля - одного з давніх керівників групи.

Фрейкс очолив швейцарську корпорацію рік тому, але працював у ній з 1986 року. У пресрелізі зазначається, що зільнений керівник не отримає жодної компенсації за достроковий розрив контракту.

Нагадаємо, що в липні американська технологічна компанія Astronomer заявила, що її генеральний директор подав у відставку після того, як він в обіймах із колегою потрапив на камеру під час концерту Coldplay.