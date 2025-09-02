Гендиректора Nestle звільнили за службовий роман

Швейцарський виробник продуктів харчування Nestle, відомий своїми брендами KitKat, Nescafe і Nesquik, звільнив генерального директора - 63-річного Лорана Фрейкса - через романтичні стосунки з підлеглою особою.
Про це повідомила пресслужба компанії.
"Це було необхідно. Цінності та корпоративне управління є міцними основами нашої компанії", – прокоментував рішення Nestle голова ради директорів Пол Булке.
Компанія заявила, що така поведінка Фрейкса суперечить її кодексу ділової етики. Новим очільником призначили Філіпа Навратіля - одного з давніх керівників групи.
Фрейкс очолив швейцарську корпорацію рік тому, але працював у ній з 1986 року. У пресрелізі зазначається, що зільнений керівник не отримає жодної компенсації за достроковий розрив контракту.
Нагадаємо, що в липні американська технологічна компанія Astronomer заявила, що її генеральний директор подав у відставку після того, як він в обіймах із колегою потрапив на камеру під час концерту Coldplay.
- Після початку повномасштабного нападу Росії на Україну не всі компанії-виробники харчових продуктів та побутових товарів вирішили вийти з Росії. Серед тих, хто не зміг розпрощатися з російським ринком - Nestle. Через це НАЗК внесло компанію до переліку міжнародних спонсорів війни.
- Nestlе продовжує роботу в Росії станом на вересень 2025 року, хоча й значно обмежила свою діяльність у 2022 році, призупинивши інвестиції та продаж брендів KitKat та Nesquik.