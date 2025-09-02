​У Чехії запропонували підвищити податок на нерухомість для росіян у 68 разів

Особи, які отримали притулок, будуть звільнені від сплати податку.

Чеська піратська партія виступила з пропозицією підвищити податок на нерухомість для росіян.

Про це повідомляє “Радіо Прага”.

“Ненормально, коли росіяни-нерезиденти володіють тут порожніми квартирами, купленими як інвестиції, а молодим людям нема де жити”, – зазначили у Чеській піратській партії.

Голова партії Зденек Гржиб зазначив, що “Пірати” хочуть збільшити податок для тих росіян, які не мають статусу резидентів, водночас особи, які отримали притулок, будуть звільнені від сплати податку.

“Ми можемо, наприклад, спиратися на список санкцій МЗС”, – уточнив Гржиб.

“Пірати” пропонують збільшити податок у 68 разів, що є відсилкою до вторгнення військ СРСР до Чехословаччини у 1968 році.

Зазначається, що одним з головних аргументів партії на виборах цього року є більш доступне житло. “Пірати” обіцяють збудувати 200 тис. нових квартир протягом наступних чотирьох років, та хочуть вирішувати житлову кризу підвищенням податку на майно для громадян недружніх держав.

Також “Пірати” хочуть обкласти податком ділянки під забудову у зонах прискореного будівництва, якщо будівництво на них не ведеться.