Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
ГоловнаСвіт

​У Чехії запропонували підвищити податок на нерухомість для росіян у 68 разів

Особи, які отримали притулок, будуть звільнені від сплати податку.

​У Чехії запропонували підвищити податок на нерухомість для росіян у 68 разів
Голова Чеської піратської партії Зденек Гржиб
Фото: Чеська піратська партія

Чеська піратська партія виступила з пропозицією підвищити податок на нерухомість для росіян. 

Про це повідомляє “Радіо Прага”.

“Ненормально, коли росіяни-нерезиденти володіють тут порожніми квартирами, купленими як інвестиції, а молодим людям нема де жити”, – зазначили у Чеській піратській партії.

Голова партії Зденек Гржиб зазначив, що “Пірати” хочуть збільшити податок для тих росіян, які не мають статусу резидентів, водночас особи, які отримали притулок, будуть звільнені від сплати податку.

“Ми можемо, наприклад, спиратися на список санкцій МЗС”, – уточнив Гржиб.

“Пірати” пропонують збільшити податок у 68 разів, що є відсилкою до вторгнення військ СРСР до Чехословаччини у 1968 році.

Зазначається, що одним з головних аргументів партії на виборах цього року є більш доступне житло. “Пірати” обіцяють збудувати 200 тис. нових квартир протягом наступних чотирьох років, та хочуть вирішувати житлову кризу підвищенням податку на майно для громадян недружніх держав. 

Також “Пірати” хочуть обкласти податком ділянки під забудову у зонах прискореного будівництва, якщо будівництво на них не ведеться.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies