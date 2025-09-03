Експрезидент Польщі Дуда спробує себе в ролі телеведучого, - ЗМІ

Колишній президент Польщі Анджей Дуда отримав нову роботу – він спробує себе у ролі телеведучого та стане автором і ведучим програми на Kanał Zero.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Gazeta.
"Дуда запише 16 епізодів на 16 актуальних тем. Десятки інтерв'ю, моментальні знімки, ситуації. Спогади та погляд на актуальні проблеми", - розповів журналіст Кшиштоф Становський.
За його словами, прем’єра запланована на 15 вересня.
Дуда вже двічі був гостем програм на Kanał Zero. Востаннє – три місяці тому, коли він коментував кандидатуру Кароля Навроцького на пост президента.
На початку серпня ЗМІ писали, що Дуда націлений на роботу в Міжнародному олімпійському комітеті, а також на громадську діяльність.
- 6 серпня у Варшаві відбулася інавгурація Кароля Навроцького, а 53-річний Анджей Дуда завершив 10-річне перебування на посаді президента Польщі.