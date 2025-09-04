Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
У Львові вбили Андрія Парубія. Нападник втік
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Виїзд за кордон до 22 років. Чому це рішення викликає чимало побоювань
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
ГоловнаСвіт

Провал іпотеки, падіння довіри та ціновий дисбаланс: російський ринок нерухомості у стагнації

Ціни в місцевих новобудовах приваблюють росіян усе менше.

Провал іпотеки, падіння довіри та ціновий дисбаланс: російський ринок нерухомості у стагнації
Фото: СЗРУ

Російський ринок нерухомості перебуває у стані стагнації, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Основними причинами процесу стали втрата довіри росіян до вітчизняної нерухомості як до засобу накопичення та заробітку.

Лише за першу половину цього року серед громадян РФ зріс попит на нерухомість за кордоном: на 29,5% порівняно з минулим роком — на нерухомість у Тайланді, на 9,8% – на Кіпрі, на 6,2% – у Туреччині.

Російські банки за цей самий період видали житлових кредитів на 47% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Девелопери на 44% скоротили інвестиції у вітчизняну нерухомість.

Ціни в місцевих новобудовах приваблюють росіян усе менше. У другому кварталі цього року квадратний метр у новобудовах у середньому по Росії оцінювався у 205 тисяч рублів, на вторинному ринку – 128 тисяч. Таким чином, придбана на "первинці" квартира в разі її продажу на вторинному ринку житла може коштувати на 40% дешевше, що зводить нанівець будь-які інвестиційні розрахунки.

У центральних регіонах РФ дисбаланс цін на первинному та вторинному ринках нерухомості іноді сягає 80%.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies