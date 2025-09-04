Провал іпотеки, падіння довіри та ціновий дисбаланс: російський ринок нерухомості у стагнації

Російський ринок нерухомості перебуває у стані стагнації, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Основними причинами процесу стали втрата довіри росіян до вітчизняної нерухомості як до засобу накопичення та заробітку.

Лише за першу половину цього року серед громадян РФ зріс попит на нерухомість за кордоном: на 29,5% порівняно з минулим роком — на нерухомість у Тайланді, на 9,8% – на Кіпрі, на 6,2% – у Туреччині.

Російські банки за цей самий період видали житлових кредитів на 47% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Девелопери на 44% скоротили інвестиції у вітчизняну нерухомість.

Ціни в місцевих новобудовах приваблюють росіян усе менше. У другому кварталі цього року квадратний метр у новобудовах у середньому по Росії оцінювався у 205 тисяч рублів, на вторинному ринку – 128 тисяч. Таким чином, придбана на "первинці" квартира в разі її продажу на вторинному ринку житла може коштувати на 40% дешевше, що зводить нанівець будь-які інвестиційні розрахунки.

У центральних регіонах РФ дисбаланс цін на первинному та вторинному ринках нерухомості іноді сягає 80%.