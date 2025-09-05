Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
ГоловнаСвіт

Китай запровадив тимчасові мита на свинину з ЄС після антидемпінгового розслідування

Країна встановить попередні збори в діапазоні від 15,6% до 62,4% на партії м’яса.

Китай запровадив тимчасові мита на свинину з ЄС після антидемпінгового розслідування
Фото: EPA/UPG

Китай запровадив тимчасові мита на імпорт свинини з Європейського Союзу. Країна встановить попередні збори в діапазоні від 15,6% до 62,4% на партії м’яса.

Як пише Bloomberg, про це повідомило міністерство комерції Китаю.

У виданні зазначають, що такі заходи можуть порушити поставки від одного з найбільших постачальників у світі та ще більше загострити торговельну напругу між Брюсселем і Пекіном.

Мита вводять на тлі проблем Китаю з надлишком свинини на внутрішньому ринку та слабким споживчим попитом у період тривалого економічного спаду. Водночас високі мита можуть завдати нового удару по європейських свинарях, які й без того стикаються зі зниженням попиту та наслідками спалахів хвороб.

Пекін розпочав антидемпінгове розслідування поставок із ЄС у червні, як частину своїх контрзаходів після того, як ЄС розпочав розслідування щодо китайських субсидій у різних галузях. У жовтні минулого року ЄС проголосував за запровадження тарифів до 45% на електромобілі з Китаю.

  • Раніше Китай оголосив про запровадження антидемпінгових мит у розмірі до 34,9% на бренді з ЄС протягом п'яти років, починаючи з 5 липня 2025 року.
  • У ЄС назвали мита Китаю на європейський коньяк “несправедливими”.
Теми: , , ,
