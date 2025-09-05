ЄС відправляє делегацію до США для підготовки спільних санкцій проти Росії

«Європейська група відправляється у Вашингтон, округ Колумбія, для роботи з нашими американськими друзями», - заявив президент Євроради Антоніу Кошта.

Євросоюз направляє делегацію до Вашингтона для підготовки нового пакета спільних санкцій проти Росії.

Про це у п’ятницю заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта на пресконференції в Ужгороді після зустрічі з Володимиром Зеленським, пише Politico.

«Ми працюємо зі Сполученими Штатами та іншими партнерами-однодумцями, щоб посилити наш тиск шляхом подальших прямих і вторинних санкцій», — сказав Кошта. Він уточнив, що «європейська група відправляється у Вашингтон, округ Колумбія, для роботи з нашими американськими друзями», але склад делегації не розкрив.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії буде представлено на початку вересня. За її словами, він має змусити Путіна «сісти за стіл переговорів».