ЄС відправляє делегацію до США для підготовки спільних санкцій проти Росії

Євросоюз направляє делегацію до Вашингтона для підготовки нового пакета спільних санкцій проти Росії.
Про це у п’ятницю заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта на пресконференції в Ужгороді після зустрічі з Володимиром Зеленським, пише Politico.
«Ми працюємо зі Сполученими Штатами та іншими партнерами-однодумцями, щоб посилити наш тиск шляхом подальших прямих і вторинних санкцій», — сказав Кошта. Він уточнив, що «європейська група відправляється у Вашингтон, округ Колумбія, для роботи з нашими американськими друзями», але склад делегації не розкрив.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії буде представлено на початку вересня. За її словами, він має змусити Путіна «сісти за стіл переговорів».
- Україна та союзники вже давно закликають Вашингтон запроваджувати жорсткіші обмеження проти Москви, щоб послабити її військову економіку.
- Минулого місяця президент США Дональд Трамп дав Кремлю два тижні на припинення вторгнення в Україну, погрожуючи «масштабними санкціями або масштабними митами, або і тим, і іншим». Водночас Білий дім досі не підтримав ініціативу сенатора Ліндсі Грема про 500-відсоткові вторинні мита для торгових партнерів Росії.
- Трамп уже запровадив 50-відсоткові мита проти Індії як покарання за закупівлю російської нафти, однак подальші кроки залишаються під питанням.