CNN: Трамп розглядає можливість завдання ударів по наркокартелях на території Венесуели

Джерела телеканалу повідомляють, що нещодавній удар по венесуельському судну з наркотиками був тільки частиною набагато масштабніших зусиль щодо позбавлення регіону від наркотрафіку та потенційного усунення Мадуро від влади.

Президент Дональд Трамп розглядає безліч варіантів здійснення військових ударів проти наркокартелів, що діють у Венесуелі, включаючи потенційні удари по цілях усередині країни в рамках ширшої стратегії, спрямованої на ослаблення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро, повідомляє CNN із посиланням на численні джерела, поінформовані про плани адміністрації Трампа.

Нещодавній удар по венесуельському човну з наркотиками був прямим відображенням цих варіантів, повідомили джерела, і ознаменував значну ескалацію кампанії адміністрації Трампа проти наркокартелів, багато з яких вона визначила як терористичні групи.

На запитання репортера в п'ятницю, чи хотів би він бачити зміну режиму у Венесуелі, Трамп відповів: «Ми про це не говоримо. Але ми говоримо про те, що [Венесуела] мала вибори, які були дуже дивними виборами, м'яко кажучи», – сказав Трамп, маючи на увазі минулорічні президентські перегони у Венесуелі, затьмарені звинуваченнями у фальсифікаціях виборів.

За останні тижні США перекинули значну військову вогневу потужність до Карибського басейну, що, за словами кількох чиновників Білого дому, частково мало стати сигналом для Мадуро.

Кораблі, озброєні ракетами «Томагавк», ударний підводний човен, низка літаків та понад 4000 американських моряків і морських піхотинців зараз розташовані поблизу Венесуели. Два чиновники Білого дому повідомили CNN, що 10 сучасних винищувачів F-35 також відправляються до Пуерто-Рико, де підрозділ морської піхоти зараз проводить навчання з висадки десанта.

Як відомо, адміністрація Трампа назвала Мадуро наркотерористом, пов'язаним з деякими з цих нещодавно визначених картелей, та подвоїла винагороду за його арешт до 50 мільйонів доларів.