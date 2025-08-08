США пропонують $50 млн за допомогу в затриманні президента Венесуели Мадуро

Сполучені Штати Америки пропонують винагороду в розмірі 50 мільйонів доларів за інформацію, яка приведе до арешту президента Венесуели Ніколаса Мадуро.
Про це заявила міністерка юстиції США Пем Бонді.
У відео в соцмережі X, Бонді звинуватила Мадуро у співпраці з угрупованнями Трен де Арагуа і картель Сіналоа і назвала його одним із найбільших наркоторговців у світі і загрозою для нацбезпеки США.
"Тому ми подвоїли винагороду", – зазначила Бонді.
Раніше США пропонували 25 мільйонів доларів за інформацію про Мадуро.
Влада Венесуели поки не коментувала заяву міністерки юстиції США.
- Ніколас Мадуро перебуває при владі з 2013 року. Тоді він став наступником попереднього президента Уго Чавеса, який також належав до соціалістичної партії PSUV. Мадуро підтримує добрі стосунки з Москвою.
- Вашингтон не визнає Мадуро переможцем президентських виборів у Венесуелі у 2024 році, а лише його опонента Едмундо Гонзалеса.
- Невдовзі після виборів Сполучені Штати та 10 латиноамериканських держав оприлюднили спільну заяву, у якій відмовилися визнавати законність рішення венесуельського верховного суду про визнання Ніколаса Мадуро переможцем виборів.
- Згодом Штати навіть арештували літак Мадуро, заявивши, що придбання повітряного судна було зроблене в обхід санкцій.