За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ГоловнаСвіт

США пропонують $50 млн за допомогу в затриманні президента Венесуели Мадуро

Влада Венесуели поки не коментувала заяву міністерки юстиції США.

США пропонують $50 млн за допомогу в затриманні президента Венесуели Мадуро
міністерка юстиції США Пем Бонді
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати Америки пропонують винагороду в розмірі 50 мільйонів доларів за інформацію, яка приведе до арешту президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Про це заявила міністерка юстиції США Пем Бонді. 

У відео в соцмережі X, Бонді звинуватила Мадуро у співпраці з угрупованнями Трен де Арагуа і картель Сіналоа і назвала його одним із найбільших наркоторговців у світі і загрозою для нацбезпеки США.

"Тому ми подвоїли винагороду", – зазначила Бонді.

Раніше США пропонували  25 мільйонів доларів за інформацію про Мадуро.

Влада Венесуели поки не коментувала заяву міністерки юстиції США.

  • Ніколас Мадуро перебуває при владі з 2013 року. Тоді він став наступником попереднього президента Уго Чавеса, який також належав до соціалістичної партії PSUV. Мадуро підтримує добрі стосунки з Москвою.
  • Вашингтон не визнає Мадуро переможцем президентських виборів у Венесуелі у 2024 році, а лише його опонента Едмундо Гонзалеса.
  • Невдовзі після виборів Сполучені Штати та 10 латиноамериканських держав оприлюднили спільну заяву, у якій відмовилися визнавати законність рішення венесуельського верховного суду про визнання Ніколаса Мадуро переможцем виборів.
  • Згодом Штати навіть арештували літак Мадуро, заявивши, що придбання повітряного судна було зроблене в обхід санкцій.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies