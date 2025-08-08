США пропонують $50 млн за допомогу в затриманні президента Венесуели Мадуро

Сполучені Штати Америки пропонують винагороду в розмірі 50 мільйонів доларів за інформацію, яка приведе до арешту президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Про це заявила міністерка юстиції США Пем Бонді.

У відео в соцмережі X, Бонді звинуватила Мадуро у співпраці з угрупованнями Трен де Арагуа і картель Сіналоа і назвала його одним із найбільших наркоторговців у світі і загрозою для нацбезпеки США.

"Тому ми подвоїли винагороду", – зазначила Бонді.

Раніше США пропонували 25 мільйонів доларів за інформацію про Мадуро.

Влада Венесуели поки не коментувала заяву міністерки юстиції США.