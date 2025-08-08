Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ЗМІ: Білий дім готує тристоронню зустріч Трампа, Путіна і Зеленського

Місце невідоме, час - наступний тиждень.

ЗМІ: Білий дім готує тристоронню зустріч Трампа, Путіна і Зеленського

Джерела "Суспільного" в адміністрації президента США Дональда Трампа стверджують, що Білий дім наразі працює над організацією тристоронньої зустрічі за участі лідерів Сполучених Штатів, Росії та України.

Місце проведення потенційного саміту Трампа, Путіна та Володимира Зеленського наразі не називають. Переговори сподіваються влаштувати вже наступного тижня.

Офіційно речниця Трампа Керолайн Лівітт заявила, що президент "відкритий до спілкування з обома президентами, бо хоче, щоб ця жорстока війна закінчилась". Деталі зустрічі чи зустрічей, якщо вони все ж будуть окремими, у пресслужбі Білого дому обіцяють оприлюднити "в належний час". 
