За тиждень з херсонського мікрорайону Корабел було вивезено 1411 людей

За сім днів з херсонського мікрорайону Корабел було вивезено 1411 людей, з них 56 дітей та 141 маломобільний.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.
Зокрема, за сьогоднішній день з мікрорайону Корабел було евакуйовано 185 людей, з них 12 маломобільних громадян.
Також евакуаційна група відпрацювала заявку щодо евакуації тіла померлої 63-річної жінки. Попередньо, смерть жінки була природна.
Шанько закликав жителів мікрорайону Корабел убезпечити себе і тимчасово виїхати. Він запевнив, що всі евакуйовані отримують допомогу з розселенням в комфортних умовах, оформленням ВПО та інших виплат або безкоштовним виїздом в інші регіони України.
Залишити заявку на виїзд або отримати всю інформацію щодо евакуації можна в контакт-центрі Херсонської МВА за телефонами:
050-040-44-24
098-958-17-90.