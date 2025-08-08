За тиждень з херсонського мікрорайону Корабел було вивезено 1411 людей

З них – 56 дітей та 141 маломобільний.

За сім днів з херсонського мікрорайону Корабел було вивезено 1411 людей, з них 56 дітей та 141 маломобільний.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Зокрема, за сьогоднішній день з мікрорайону Корабел було евакуйовано 185 людей, з них 12 маломобільних громадян.

Також евакуаційна група відпрацювала заявку щодо евакуації тіла померлої 63-річної жінки. Попередньо, смерть жінки була природна.

Шанько закликав жителів мікрорайону Корабел убезпечити себе і тимчасово виїхати. Він запевнив, що всі евакуйовані отримують допомогу з розселенням в комфортних умовах, оформленням ВПО та інших виплат або безкоштовним виїздом в інші регіони України.

Залишити заявку на виїзд або отримати всю інформацію щодо евакуації можна в контакт-центрі Херсонської МВА за телефонами:

050-040-44-24

098-958-17-90.