Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Зеленський: припинення вогню залежить від правильного тиску на Росію

Президент додав, що санкції «можуть спрацювати саме так, як нам потрібно». 

Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

Росія продовжує обстрілювати Україну попри озвучений дедлайн. Тому необхідно більше тиснути на агресора.

Як заявив у вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський, «всіх об’єднує усвідомлення, що є можливість досягти як мінімум припинення вогню, і все залежить від правильного тиску на Росію».

«Безпекові радники вчора говорили, сьогодні в них продовження роботи. Андрій Єрмак координує радників лідерів. Міністр закордонних справ працює з колегами у Європі. Ми постійно в комунікації з американською стороною, і зі свого боку наші партнери говорять зі Сполученими Штатами Америки... Саме там має бути ухвалене рішення, що цю війну, яку вони почали, вони ж мають і закінчити. Росія не рахується із втратами людей. Вони блокують усю інформацію про свої втрати», - сказав глава держави.

Президент додав, що санкції «можуть спрацювати саме так, як нам потрібно». 

За словами Зеленського, продовжуються переговори з партнерами, щоб «була спільна позиція заради надійного миру для України». 

«Вже багато підтримки, і це підтримка в нових умовах, коли озвучений дедлайн для Росії для припинення вогню. Ми бачимо, що росіяни на це не зважають, принаймні поки що не зважають», - сказав глава держави і додав, що «говоримо з партнерами заради реальних кроків».

  • Президент США Дональд Трамп хотів раніше, щоб угода про припинення війни в Україні була укладена до 8 серпня. 
  • На кінець наступного тижня, як повідомив Білий дім, запланована зустріч лідерів США і РФ.
