Президент додав, що санкції «можуть спрацювати саме так, як нам потрібно».

Росія продовжує обстрілювати Україну попри озвучений дедлайн. Тому необхідно більше тиснути на агресора.

Як заявив у вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський, «всіх об’єднує усвідомлення, що є можливість досягти як мінімум припинення вогню, і все залежить від правильного тиску на Росію».

«Безпекові радники вчора говорили, сьогодні в них продовження роботи. Андрій Єрмак координує радників лідерів. Міністр закордонних справ працює з колегами у Європі. Ми постійно в комунікації з американською стороною, і зі свого боку наші партнери говорять зі Сполученими Штатами Америки... Саме там має бути ухвалене рішення, що цю війну, яку вони почали, вони ж мають і закінчити. Росія не рахується із втратами людей. Вони блокують усю інформацію про свої втрати», - сказав глава держави.

Президент додав, що санкції «можуть спрацювати саме так, як нам потрібно».

За словами Зеленського, продовжуються переговори з партнерами, щоб «була спільна позиція заради надійного миру для України».

«Вже багато підтримки, і це підтримка в нових умовах, коли озвучений дедлайн для Росії для припинення вогню. Ми бачимо, що росіяни на це не зважають, принаймні поки що не зважають», - сказав глава держави і додав, що «говоримо з партнерами заради реальних кроків».