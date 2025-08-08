Білий дім: зустріч Трампа і Путіна запланована на наступний тиждень

Зустріч президентів США Дональда Трампа і РФ Володимира Путіна попередньо запланована на кінець наступного тижня.
Про це заявив високопосадовець Білого дому, пише Sky News.
За його словами, місце проведення ще обговорюють. Серед можливих локацій — ОАЕ, Угорщина, Швейцарія та Рим. Логістика та деталі залишаються невизначеними.
Посадовець уточнив, що дата зустрічі поки не остаточна, і невідомо, чи братиме в ній участь президент України Володимир Зеленський. Він також повідомив, що російська сторона передала перелік вимог для потенційного припинення вогню, а Вашингтон намагається отримати згоду Києва і європейських союзників.
Українська влада неодноразово заявляла, що не піде на поступки щодо територій, які Росія незаконно анексувала.
- Нещодавно у Білому домі під час спілкування із журналістами Дональд Трамп заперечно відповів на питання, чи повинен російський диктатор перед їхньою зустріччю спершу особисто провести переговори з Володимиром Зеленським. "Путін не повинен до мене зустрічатися із Зеленським", - заявив лідер США.
- Джерела "Суспільного" в адміністрації президента США стверджували, що Білий дім наразі працює над організацією тристоронньої зустрічі за участі лідерів Штатів, Росії та України.
- Одне з останніх повідомлень – зустріч Трампа і Путіна може відбутися наступного тижня у Римі. З цього приводу американський президент мав перемовини з главою уряду Італії Мелоні.