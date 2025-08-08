Білий дім: зустріч Трампа і Путіна запланована на наступний тиждень

Зустріч президентів США Дональда Трампа і РФ Володимира Путіна попередньо запланована на кінець наступного тижня.

Про це заявив високопосадовець Білого дому, пише Sky News.

За його словами, місце проведення ще обговорюють. Серед можливих локацій — ОАЕ, Угорщина, Швейцарія та Рим. Логістика та деталі залишаються невизначеними.

Посадовець уточнив, що дата зустрічі поки не остаточна, і невідомо, чи братиме в ній участь президент України Володимир Зеленський. Він також повідомив, що російська сторона передала перелік вимог для потенційного припинення вогню, а Вашингтон намагається отримати згоду Києва і європейських союзників.

Українська влада неодноразово заявляла, що не піде на поступки щодо територій, які Росія незаконно анексувала.