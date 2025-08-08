​Sky News: Трамп обговорював з прем’єркою Італії можливість зустрічі з Путіним у Римі

Президент США Дональд Трамп обговорив із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні можливість зустрічі з Володимиром Путіним у Римі наступного тижня, пише Sky News з посиланням на джерела в італійському уряді.

За словами співрозмовників видання, переговори між президентами США та Росії у разі їх проведення можуть відбутися у Ватикані.

Представник МЗС Італії заявив Sky News, що на думку глави відомства Антоніо Таяні, «незалежно від того, як і де просуватиметься справжній дипломатичний діалог між Росією та Україною, Італія буде готова щиро та конструктивно підтримати цей процес».

Якщо Італія або Ватикан стануть місцем для зустрічі Трампа і Путіна, виникне питання ордера Міжнародного кримінального суду на арешт російського президента.

Італія як учасниця Римського статуту зобов’язана заарештувати Путіна у разі його прибуття в країну.