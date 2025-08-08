​Sky News: Трамп обговорював з прем’єркою Італії можливість зустрічі з Путіним у Римі

Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Переговори можуть пройти у Ватикані.

Дональд Трамп і Джорджа Мелоні
Фото: EPA-EFE/FILIPPO ATTILI/CHIGI PALACE

Президент США Дональд Трамп обговорив із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні можливість зустрічі з Володимиром Путіним у Римі наступного тижня, пише Sky News з посиланням на джерела в італійському уряді.

За словами співрозмовників видання, переговори між президентами США та Росії у разі їх проведення можуть відбутися у Ватикані.

Представник МЗС Італії заявив Sky News, що на думку глави відомства Антоніо Таяні, «незалежно від того, як і де просуватиметься справжній дипломатичний діалог між Росією та Україною, Італія буде готова щиро та конструктивно підтримати цей процес».

Якщо Італія або Ватикан стануть місцем для зустрічі Трампа і Путіна, виникне питання ордера Міжнародного кримінального суду на арешт російського президента.

Італія як учасниця Римського статуту зобов’язана заарештувати Путіна у разі його прибуття в країну.

  • Міжнародний кримінальний суд із березні 2023 року розшукує Путіна за підозрою у незаконній депортації дітей та незаконному вивезенні людей з території України до РФ.
  • Ще у травні цього року Папа Римський Лев XIV пропонував Ватикан як переговорний майданчик між Україною та Росією після того, як стало очевидно, що перемовини у Стамбулі не приведуть до бажаного результату
