Білий дім заперечив інформацію про нібито домовленість про зустріч Трампа і Путіна

У Білому домі спростували заяву Кремля про те, що місце та дата зустрічі президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна вже погоджені.

Про це повідомив представник адміністрації США в коментарі ABC News.

За його словами, місце зустрічі поки не визначили.

New York Post пише, що Трамп зустрінеться із російським диктатором за умови, якщо той проведе зустріч із Зеленським.

Так Вашингтон відреагував на заяву радника Путіна Юрія Ушакова про те, що зустріч диктатора із Трампом «відбудеться в найближчі дні», і що робота над цим нібито вже почалася.

Ушаков додав, що Росія має кілька «дружніх країн», які можуть прийняти переговори. Зокрема, серед можливих локацій він назвав Об’єднані Арабські Емірати.

Тим часом президент Трамп у середу заявив, що дізнається «протягом кількох тижнів, а можливо й раніше», чи має Путін серйозні наміри щодо завершення війни.

На тлі заяв про можливу зустріч російський фондовий ринок виріс на 4,5%.