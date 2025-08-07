Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
ГоловнаПолітика

Білий дім заперечив інформацію про нібито домовленість про зустріч Трампа і Путіна

Такі тези поширює російська сторона.

Білий дім заперечив інформацію про нібито домовленість про зустріч Трампа і Путіна
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

У Білому домі спростували заяву Кремля про те, що місце та дата зустрічі президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна вже погоджені.

Про це повідомив представник адміністрації США в коментарі ABC News.

За його словами, місце зустрічі поки не визначили.

New York Post пише, що Трамп зустрінеться із російським диктатором за умови, якщо той проведе зустріч із Зеленським.

Так Вашингтон відреагував на заяву радника Путіна Юрія Ушакова про те, що зустріч диктатора із Трампом «відбудеться в найближчі дні», і що робота над цим нібито вже почалася. 

Ушаков додав, що Росія має кілька «дружніх країн», які можуть прийняти переговори. Зокрема, серед можливих локацій він назвав Об’єднані Арабські Емірати.

Тим часом президент Трамп у середу заявив, що дізнається «протягом кількох тижнів, а можливо й раніше», чи має Путін серйозні наміри щодо завершення війни.

На тлі заяв про можливу зустріч російський фондовий ринок виріс на 4,5%.

  • Президент США на брифінгу у Білому домі підтвердив інформацію, поширену раніше у ЗМІ, щодо можливості зустрічі з Путіним та Зеленським.
  • Про цьому поїздку свого спеціального представника Стіва Віткоффа до Кремля Трамп відмовився називати "проривом".
  • Українська сторона наполягає, аби на переговорах були представники Європи.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies