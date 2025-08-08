Зеленський обговорив з главою чеського уряду важливі питання щодо забезпечення миру в Україні

Президент розповів Петру Фіалі про напрацьовану роботу з партнерами "по кожному важливому безпековому аспекту".

Володимир Зеленський обговорив із Прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою забезпечення миру в Україні.

Про це глава держави розповів у соцмережах.

Президент поінформував главу чеського уряду про всі контакти та зусилля української сторони, щоб припинити російський терор та досягти реального миру.

"Багато дзвінків цими днями, багато контактів на різних рівнях. Усі обʼєднані тим, що війну треба закінчувати і що Європа має напрацювати спільну позицію по кожному важливому безпековому аспекту", — каже Зеленський.

США налаштовані досягти припинення вогню, "маємо разом підтримувати всі конструктивні кроки. Достойний, надійний, тривалий мир може бути тільки спільним результатом".

Глава держави подякував Чехії за всю надану Україні підтримку, зокрема за чеську ініціативу щодо забезпечення наших воїнів артилерією. "Це допомогло врятувати багато життів та зміцнити наші позиції. Завдяки силі йдемо до надійної безпеки. Дякую!"