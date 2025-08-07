Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
ГоловнаПолітика

Зеленський: Україна готова до реального припинення вогню, але з Росії чіткої публічної відповіді наразі немає

Глава держави вважає, що найближчий час має показати, якими будуть наслідки, якщо Росія й надалі затягуватиме війну та зриватиме конструктивні зусилля.

Зеленський: Україна готова до реального припинення вогню, але з Росії чіткої публічної відповіді наразі немає
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном. 

Зеленський представив українське бачення вчорашньої розмови з президентом Трампом і колегами в Європі. Макрон поінформував про свої контакти з лідерами – ті, які вже відбулися зранку і які ще плануються на цей день.

Сторони координують позиції та однаково бачать необхідність спільного європейського погляду на ключові для Європи безпекові питання. 

“Пам’ятаємо, що потрібне реальне припинення вогню. Україна готова до цього, і саме з Росії чіткої публічної відповіді наразі немає. Тож найближчий час має показати, якими будуть наслідки, якщо Росія й надалі затягуватиме війну та зриватиме конструктивні зусилля. Домовились іще обговорити з президентом Франції підсумки моїх і його розмов протягом дня з іншими лідерами. Дякую!” – написав Зеленський.
