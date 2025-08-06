ЗМІ: Цивінський успішно пройшов перевірку на поліграфі

"Українська правда" з посиланням на власні джерела стверджує, що детектив НАБУ Олександр Цивінський успішно пройшов перевірку на поліграфі, запропоновану прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко.
Видання стверджує, що останню перепону на шляху до призначення переможця незалежного конкурсу керівником Бюро економічної безпеки було усунено у вівторок. Вже у середу Кабінет Міністрів може офіційно призначити Цивінського на посаду.
- Раніше Цивінський публічно заявляв, що Служба безпеки України не знайшла підстав для того, щоб уряд відмовився призначити його головою БЕБ.
- Європейська Комісія закликала владу якомога скоріше виконати вимоги закону та затвердити кандидатуру переможця конкурсу.