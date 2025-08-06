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ЗМІ: Цивінський успішно пройшов перевірку на поліграфі

Переможця конкурсу нарешті призначать головою БЕБ.

ЗМІ: Цивінський успішно пройшов перевірку на поліграфі
Фото: БЕБ

"Українська правда" з посиланням на власні джерела стверджує, що детектив НАБУ Олександр Цивінський успішно пройшов перевірку на поліграфі, запропоновану прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко.

Видання стверджує, що останню перепону на шляху до призначення переможця незалежного конкурсу керівником Бюро економічної безпеки було усунено у вівторок. Вже у середу Кабінет Міністрів може офіційно призначити Цивінського на посаду. 
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