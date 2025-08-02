Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)

Сьогодні, 2 серпня, Кабінет міністрів України зібрався, щоб направити президенту Володимиру Зеленському проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

Про це написала у телеграмі прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Спочатку вона анонсувала це засідання Кабінету Міністрів України, на якому уряд мав направити президентові проєкт розпорядження.

Оновлення. О 21:00 Свириденко повідомила, що уряд вирішив направити Зеленському проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

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