Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)

Сьогодні, 2 серпня, Кабінет міністрів України зібрався, щоб направити президенту Володимиру Зеленському проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.
Про це написала у телеграмі прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Спочатку вона анонсувала це засідання Кабінету Міністрів України, на якому уряд мав направити президентові проєкт розпорядження.
Оновлення. О 21:00 Свириденко повідомила, що уряд вирішив направити Зеленському проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.
Що відбувається
- НАБУ та САП повідомили сьогодні, 2 липня, про викриття корупційної схеми на закупівлі дронів та засобів РЕБ.
- Усього затримали чотирьох осіб. Серед викритих на хабарі є чинний народний депутат України, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій та військовослужбовці Національної гвардії.
- За даними ЗМІ, йдеться зокрема про нардепа від “Слуг народу” Олексія Кузнєцова. Згодом цю інформацію підтвердив голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія.
- Як пише "Українська правда", серед осіб, яких НАБУ і САП викрили в масштабній корупції, крім Кузнєцова є голова Мукачівської РДА й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко.
- На час розслідування НАБУ і САП членство діючого народного депутата Олексія Кузнєцова призупинили.
- Суть схеми зводилася до укладання державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами. До 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди.