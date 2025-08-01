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Радослав Сікорський: Польща працює над новими пакетами військової допомоги Україні

З цього питання у Польщі існує національний консенсус між найважливішими групами.

Радослав Сікорський: Польща працює над новими пакетами військової допомоги Україні
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів про підтримку України з боку його держави, передає RFM 24.

Зокрема, очільники МЗС Польщі та України обговорили реалізацію 47-го пакету військової допомоги та поточну роботу над пакетами 48 та 49, які є особливо важливими для України.

“Я глибоко вірю, що Польща завжди підтримуватиме вільну, незалежну Україну. Я радий, що розмова між президентом Зеленським та нашим новообраним президентом (Каролем Навроцьким. - ред.) це підтвердила”, – додав міністр закордонних справ Польщі. 

За його словами, з цього питання існує національний консенсус між найважливішими групами.

Також Сікорський подякував “героїчним солдатам Збройних сил України, які захищають свою країну, але також захищають Польщу та всю Європу від варварських орд, які раніше принесли вогонь і терор нашій нації”.
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